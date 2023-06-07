Mali protokol Resmi Gazete'de yayınlandı

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin detaylar Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlandı.
Yayınlanan kararda, 6 milyar 400 milyon TL’lik hibe yardımı yapılacağı belirtilirken, hibe kapsamında; altyapı yatırım ve reel sektör projelerine 3 milyar 899 milyon 900 bin TL, faaliyet ödeneklerine 200 milyon 100 bin TL, savunma ödeneklerine ise 2 milyar 300 milyon TL aktarılacağı kararlaştırıldı.
Öte yandan kararda toplam 3 milyar 100 milyon TL’lik kredi yardımının yapılacağı da aktarılırken, kamu sektöründe cari bütçe açığına katkı için 1 milyar 600 milyon TL, yine kamu sektörü için 200 milyon TL ve reform destekleme ödeneği için de 1 milyar 300 milyon TL ayrıldığı kaydedildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, reform ve eylemleri gerçekleştirmek, aynı zamanda da bütçe açığını azaltmak için söz konusu yardımın yapılacağı belirtildi.
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