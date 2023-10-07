Makas Açılıyor

Eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 17 bin 74 TL'ye yükseldi. Bir ayda 548 TL artan açlık sınırı, yeni asgari ücretin de 1324 TL üstüne çıktı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.Eylülde yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 17 bin 74 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.Ağustosta, açlık sınırı 16 bin 526 TL çıkmıştı.Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 548 TL artmış oldu.Temmuz ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti ise 3 bin 950 TL'lik artışla net 15 bin 750 TL'ye yükseltilmişti.Açlık sınırı rakamı, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL,Nisan sonunda 4 bin 44 TL,Mayıs sonunda 4 bin 65 TL,Haziran sonunda 4 bin 121 TL,Temmuz'da 4 bin 193 TL,Ağustos'ta 4 bin 466 TL,Eylül'de 4 bin 470,Ekim'de 4 bin 552 TL,Kasım'da 4 bin 835 TL,Aralık'ta 5 bin 774,Ocak 2022'de 6 bin 85,Şubat'ta 6 bin 561,Mart'ta 7 bin 149 TL,Nisan'da 7 bin 939,Mayıs'ta 8 bin 676 TL,Haziran'da 9 bin 46,Temmuz'da 9 bin 330 TL,Ağustos'ta 9 bin 675 TL,Eylül'de 9 bin 841 TL,Ekim'de 10 bin 600 TL,Kasım ayında 11 bin 153 TL,Aralık ayında 11 bin 622 TL,Ocak 2023'te 11 bin 932 TL,Şubat 2023'te 12 bin 812 TL,Mart 2023'te 13 bin 247 TL,Nisan 2023'te 14 bin 148,Mayıs 2023'te 14 bin 454ve Temmuz 2023'te olarak 14 bin 867 TL olarak hesaplanmıştı.Sendika, haziran ayında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine tepki amacıyla hesaplamayı yapmamıştı.Ülkede eylül ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3.27 olurken, yıllık enflasyon yüzde 81.22 olarak hesaplanmıştı.SONUÇLARKTAMS'ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 145,28, aylık 4 bin 358,4 TL, yetişkin bir erkek için günlük 152,03, aylık 4 bin 560,9TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 162,04 aylık 4 bin 861,2 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 109,79 TL, aylık 3 bin 293,7 TL olarak belirlendi.4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 569,14 TL, aylık 17 bin 74 TL oldu.YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADIKTAMS, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artmasıyla asgari ücretlilerin açlığa mahkûm edildiğini ve açlığın asgari ücretlinin kaderi olmaması gerektiğini bildirdi.KTAMS, asgari ücretin 469.30 sterlin, açlık sınırının ise 508.76 sterline karşılık geldiğini bildirdi.İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Eylül ayı verileri ayrıca, ülkede enflasyonun aylık artış serisinin 31 aya çıktığını gösteriyorİstatistik Kurumu’na göre geçtiğimiz Eylül ayında her türlü mal ve hizmete astronomik oranlarda zam gelmesine rağmen bir aylık enflasyon sadece %3.27 oranında gerçekleşti.Hatta ana mal hizmetler arasında yer alan eğlence ve kültür ile haberleşmede “ucuzluk” bile oldu. Kurumun inandırıcı bulunmayan rakamlarına göre ise “eğitim” grubu geçen ayın hem de yılın zam kralı oldu. Eğitim grubu aylık %17.89’luk artışla dikkati çekerken; 2023’te 9 aylık sürede %110.5 oranında; 12 aylık sürede de %113.81’lik artışla, enflasyonu uçuran ana zam kaynağı olarak dikkati çekti.İstatistik Kurumu’nun önceki gün açıkladığı Eylül ayı verileri ayrıca, ülkede enflasyonun aylık artış serisinin 31 aya çıktığını gösteriyor. Aylık düşüş en son Şubat 2021’de sadece %0.02 oranında saptanmıştı. Mart 2021-Eylül 2023 arasındaki dönemde ise enflasyon hız kesmeden her ay artış gösterdi. Söz konusu dönemde tüketici fiyat endeksinde yer alan maddelerin neredeyse tümünün astronomik oranda zamlandığı kayıtlara geçti.İstatistik Kurumu Eylül ayı verilerine göre 2023 yılında 9 aylık hayat pahalılığı %63.64 olurken; yıllık enflasyon ise %81.22 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 518 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 87 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %157.3 ile kırmızı lahana, %93.6 ile beyaz lahana ve %87.5 ile halı saha kiralama ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40.0 ile piyango bileti (TC), %28.3 ile bamya ve %27.8 ile limon oldu.