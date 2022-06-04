“Maaşlardan kesinti olmayacak”

Maliye Bakanı Sunat Atun, emekli maaşlarından veya emekli ikramiyelerinden hiçbir şekilde kesinti olmayacağını açıkladı. Atun hedeflerinin, Kıbrıs Türk Halkı’nın gelir seviyesini yukarı çıkarmak olduğunu vurguladı







Maliye Bakanı Suna Atun, “emekli maaş ve ikramiyelerinden kesinti yapılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını” vurguladı.

Atun, 6 ayın sonunda ulaşılacak hayat pahalılığının Temmuz ayında maaşlara yansıtılması için de ellerindeki kaynağın en iyi şekilde kullanılması konusunda çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Maliye Bakanı Atun, “enflasyon nedeniyle ek bütçe hazırlanması yoluna gittiklerini de ifade etti ve söz konusu bütçe ile ilgili çalışmanın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulacak duruma geldiğini” kaydetti.

Sunat Atun, açıklamasında şunları belirtti:

“Bireyi olmaktan onur duyduğumuz Kıbrıs Türk Halkı’nın tüm dünyayı ve bizi etkileyen yüksek enflasyon ile Türk parasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybından dolayı içine düştüğü sıkıntıları iyi biliyor, anlıyoruz.

Hükümet ve Maliye Bakanlığı olarak iç dinamiklerimizi kullanmak ve Anavatan Türkiye ile samimi, yakın işbirliği yapmak suretiyle sıkıntılarımızı aşacağımızdan eminiz.

Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in Ankara ziyareti dönüşünde açıkladığı üzere Devlet çalışanları ile emeklilerin maaşlarından, ikramiyelerinden kesinti yapılması veya hayat pahalılığının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Bakanlığımız 6 ayın sonunda ulaşılacak hayat pahalılığının Temmuz ayında maaşlara yansıtılması için elimizdeki kaynak ve imkanların en iyi şekilde kullanılması konusunda çalışma içerisindedir.

Hedefimiz Kıbrıs Türk Halkı’nın hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki yükselişin etkilerini mümkün olan en kısa sürede gidermek, halkımızın gelir seviyesini yukarı çıkarmak, yaşam kalitesini yükseltmektir.

Bunun için yapılması gereken ise Devlet gelirlerini reformcu bir yaklaşımla artırmak, Devleti etkin ve üretken yapmak, Devlet giderlerini çağdaş düzenlemelerle azamiye indirmektir.

Ülke olarak bunun için kaynağımız ve insan potansiyelimiz vardır. Yeter ki ben değil biz demesini bilelim, doğrudan yana olanlara destek verelim.

Devlet’in bütçesinin enflasyon nedeniyle yeninden ele alınması zorunluluğu olduğunu daha önce ifade etmiştim. Maliye Bakanlığı olarak enflasyon nedeniyle ek bütçe hazırlanması yoluna gittik ve söz konusu bütçe ile ilgili çalışmamızı Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulacak duruma geldik.

