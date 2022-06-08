Maaşlara artış geliyor

Bakan Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla Mayıs ayı sonunda yüzde 43.10’luk Hayat Pahalılığı oranının maaşlara aktarılacağını açıkladı

Mecliste konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Mutfakta bir yangın vardır. Çok doğrudur. Bunun siyaseti yoktur. Bunun ideolojik yaklaşımlarla hiçbir alakası söz konusu bile değildir” dedi.Ekmeğin 7 TL olduğuna işaret eden Amcaoğlu, asgari ücretlinin eve daha az gıda götürmesinin imkansızlığını sadece dile getirerek değil alternatif çözüm önerileri de aktarılarak, hep birlikte çözüm yollarının aranması gerekliliğini ifade etti.Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla “Mayıs ayı sonunda yüzde 43.10’luk Hayat Pahalılığı oranının maaşlara aktarılacağını” belirten Amcaoğlu, asgari ücretlinin de sıkıntısını aşma adına asgari ücret düzenlenmesi için mevzuat takip edilerek, soruna çare üretilmek için adımlar atılacağını söyledi.“Tabi ki bunlar yeterli değildir” diyen Amcaoğlu, geçen yılın aynı dönemine oranla Dolardaki kaybın yüzde 140 civarında olduğunu kaydetti. TL ile ilgili kur farklılıklarının geçmişte de yaşandığına dikkat çeken Amcaoğlu, bunların şimdi yaşanıyormuş gibi gösterilmesini eleştirdi.“Tek çaremiz TL ekonomi büyütebilmenin önemli adımlarını atmaktan başka bir şey değildir” vurgusu yapan Olgun Amcaoğlu, alım gücünü yukarıya çekebilecek cesaretli adımların atılmasının tam zamanı olduğunun altını çizdi.“2022 yılında enflasyon muhasebesinin uygulanmasıyla ilgili gerekli mevzuatları tekrardan hayata geçirmezseniz önümüzdeki yıl yaşanacak olan iflasların da önüne geçemezsiniz, bunlar bu ülkenin gerçeğidir” diye konuşan Amcaoğlu, bunların üstesinden gelecek adımları atacaklarını söyledi.