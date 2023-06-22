Local Pay ile Türkiye’de 26.000 noktada %12’lere varan iade ile ödeme yapılabiliyor

Mobil ödeme sistemi Local Pay artık Türkiye’de en seçkin markaların yer aldığı 26.000 satış noktasında kullanılabilecek. Türkiye’nin en seçkin tekstil, ayakkabı ve hızlı tüketim markalarında Local Pay üzerinden yapılacak alışverişlerde, işlem anında %12’ye varan iade imkanı kullanıcılara sunuluyor

Creditwest Bank ve iWallet Kurumsal Hizmetler A.Ş. firması yetkililerinin katıldığı Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme sistemi Local Pay’in yeniliği olan yurt dışı ödeme lansman toplantısı Concorde Tower Lefkoşa’da gerçekleşti.

Mobil ödeme sistemi Local Pay artık Türkiye’de en seçkin markaların yer aldığı 26.000 satış noktasında kullanılabilecek. Türkiye’nin en seçkin tekstil, ayakkabı ve hızlı tüketim markalarında Local Pay üzerinden yapılacak alışverişlerde, işlem anında %12’ye varan iade imkanı kullanıcılara sunuluyor.





Zaheer: Local Pay’in Uluslararası Ödeme Sistemine Dahil Olma Yolculuğunun İlk Adımını Atmanın Gururunu Yaşıyoruz



Creditwest Bank Genel Müdür’ü Mazher Zaheer, Kıbrıs’ı dijitalleşme ve teknoloji alanlarında çok daha ileriye taşımaya misyon edindiklerini belirterek, teknolojide 1 yıl geride kalmanın 5 yıllık maliyeti olduğunu söyledi.

Local Pay’in artık Türkiye’de kullanılacak olmasını tarihi bir adım olarak nitelendiren Zaheer tamamen kendi mühendisleri tarafından yaratılan, ülkemizdeki ilk ödeme sistemi Local pay’in uluslararası ödeme sistemlerine dahil olma yolculuğundaki adımını Türkiye’ den başlatmış bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Creditwest Bank olarak ülkemizde Dijital bankacılığa yaptığımız büyük yatırımlarla geldiğimiz noktada sektörün öncüsü olarak tanınmak kendilerine gurur verdiğini,Local Pay kullanıcıları artık Türkiye’de de temassız ve güvenli bir şekilde ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi birçok özel ayrıcalıklardan da yararlanabileceklerini aktardı.

Local Pay’in Türkiyeye açılması konusunda iş birliği yaptıkları United Payments’in iştiraki İwallet firmasına teşekkür ederek Creditwest’in uzun soluklu yurtdışı partnerleri arasında yer alacaklarını ifade etti.

Zaheer konuşmasının sonunda dijital yolculuklarında ürünlerini kullanarak yaygınlaşmasını sağlayan, kendilerine cesaret veren tüm partnerlerine ve Kıbrıs Halkına teşekkür etti.





Soylu: Local Pay Kullanıcılarının Türkiye’ye Gittiği Zaman Ödemelerde %12’ye varan Geri İade Sağlayacakları Bir Entegrasyon Geliştirdik



IWallet Kurumsal Hizmetler A.Ş Genel Müdür’ü Harun Soylu, Local Pay kullanıcılarının Türkiye’ye gittiği zaman ödemelerinde %12’ye varan geri ödeme sağlayacakları bir entegrasyon geliştirdiklerini belirtti. Local Pay kullanıcılarının Türkiye’de 81 ilde, 26.000 ödeme noktasında tüm AVM’lerde geçerli bir network üzerinden alışveriş yapabileceğini söyledi. Bu işbirliği çerçevesinde Creditwest yetkililerine, Iwallet ve United Payment çalışanlarına teşekkür etti.





Komut: Local Pay’in Artık Uluslararası Ödeme sisteminin bir parçası



Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut Local Pay’i yurtdışına açmanın gururunu yaşadıklarını, yaptıkları yoğun çalışmaların sonucunu alarak uluslararası ödeme sisteminin parçası olduklarını ifade etti. Local Pay’in sadece Creditwest Bank müşterilerine değil, tüm Kıbrıs halkı için de avantajlı kullanıma açık olduğunu söyledi.

Local Pay’in 2018 yılından bugüne kadar günden güne büyüyerek ada içinde tüm sektörlere ve yurtdışında da Türkiye’ye açıldığını söyleyen Komut, Creditwest Bank olarak dijital bankacılık alanında gelişmeye devam edeceklerini belirtti.



İwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Hakkında



2018 yılında kurulan iWallet Kurumsal Hizmetler A.Ş. günümüzde 100.000'in üzerindeki kullanıcısına 22.000+ perakende noktası ve on binlerce ürüne sahip e-ticaret sitelerinde Türkiye'nin 81 ilinde hizmet vermektedir.

​Finansal teknoloji alanında hizmet veren şirket öne çıkan ürünleri arasında ödeme sistemleri, e-ticaret uygulamaları, bayi otomasyon sistemleri bulunmaktadır.

​iPrize ödüllendirme ürünü ile de günümüzde binlerce Kurumsal, Kamu ve Bireysel müşterilerine nakit dışı ayni yardım alanında çözüm sunmaktadır.



