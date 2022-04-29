Limasol Sigorta Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Limasol Sigorta Ltd 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.4.2022 tarihinde hissedarların katılımı ile Dome Hotel’de gerçekleşti.
Açılışı yapılan Genel Kurul Toplantısı, hisselerden kaynaklanan hissedarların hakları ile ilgili uyuşmazlığın neticelenebilmesine olanak sağlamak üzere 4 hafta sonra (25 Mayıs 2022) ayni yer ve saate ertelendi. Lha
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