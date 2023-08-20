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Kur Korumalı Mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına son verildi

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TC Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir

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Kur Korumalı Mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına son verildi
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TC Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini açıkladı.
Bankanın bugün erken saatlerde resmi sitesinde yaptığı duyuru, seçim sonrası ortodoks ekonomi politikasına dönüş adımlarının yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.
Bankadan yapılan açıklamada, “sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği” de açıklandı.
2021 Aralık ayındaki kur krizi sırasında uygulamaya konulan KKM, döviz mevduattan Türk lirasına dönüş yapılmasını teşvik için getirildi.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan KKM için yatırımcılara "yeni bir finansal alternatif" sunduklarını söylemişti.
Kur korumalı mevduatların büyüklüğü Ağustosa ayı itibarıyla 117 milyar dolar seviyesine çıktı.
Bu banka mevduatlarının yaklaşık yüzde 25’lik kesimine karşılık geliyor.
Reuters KKM karşılıkları için, TL’de seçim sonrası yaşanan düşüşe bağlı olarak Merkez Bankası’nın haziran ve temmuz aylarında 11 milyar dolar ödediğini aktarıyor.
Dövize çevrilebilir mevduat uygulamasının maliyeti Hazine tarafından karşılandı.
Bankadan KKM’ye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir.
Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir.
Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda,
Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan Türk lirası hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine,
Kur koruması bulunmayan Türk lirası payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine, karar verilmiştir.
Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın Türk lirası mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir.
 
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