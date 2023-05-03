banner913
banner932
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
11 0
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
7 0
 
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
13 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
6 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
19 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
46 0
banner915

KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ve 4K KOOP arasında iş birliği protokolü imzalandı

banner476

banner825
KTTO Kadın Girişimciler Konseyi ve 4K KOOP arasında iş birliği protokolü imzalandı
banner931
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) ve Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, kadınların iş yaşamına ve ekonomiye katkısının artırılması, kırsal alanda üretim yapan kadınların güçlendirilmesi ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına destek olunması amacıyla iş birliği ve destek faaliyetleri kapsamında hazırlanan protokolün imza töreni KTTO, Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
İmza protokolüne KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Yönetim Kurulu üyeleri, KTTO Kadın Girişimciler Konseyi üyeleri, ve 4K Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyeleri katıldı.
KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, yaptığı konuşmasında sürdürülebilirliğin önemini, ekonomik zincirlerde kenetlenmenin ve dayanışmanın gerekliliğini, kadın üreticilere üretim ve üretim hayallerinden tüketiciye uzanan yolculukta, yerelde ve uluslar arası piyasada, teknik destek, eğitim ve ağ kurma alanlarında desteğin önemini vurguladı.
4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı ise bu iş birliğinden duydukları mutluluğu belirtirken, kırsal kalkınmanın ve özellikle kadınlar açısından kırsalda kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptı. Ürünlerinin birçok pazara ulaşmasını temenni ettiklerini belirten Solyalı, bu yönde yapılacak aktif çalışmalarda var olmak istediklerini belirterek, şimdiye kadar sağlanan destekler için teşekkürlerini iletti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.