KTSO: “Yerli üretim “GÜNSEL” “London EV Show” fuarında bizi gururlandırdı”

Ülkemizin yerli elektrikli otomobil markası GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile 14 Aralık’ta başlayıp 16 Aralık’ta sona erecek olan “London EV Show” fuarında dünya otomotiv piyasası vitrininde yerini almasından gurur duyduklarını bildiren Sanayi Odası, 14-16 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek elektrikli otomobil fuarı London EV Show’la Kıta Avrupası’na ilk adımını atan GÜNSEL, KKTC’nin dünyaya açılma azmini de bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduğuna dikkat çekti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yapmış olduğu basın açıklamasıyla, ülkemizin yerli elektrikli otomobil markası GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile 14 Aralık’ta başlayıp 16 Aralık’ta sona erecek olan “London EV Show” fuarında dünya otomotiv piyasası vitrininde yerini almasından gurur duyduklarını bildirdi.

İnsanımızın üretimde neler başarabileceğinin güzel bir örneği olan Sanayi Odası üyesi GÜNSEL'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını, Londra’da dünya otomotiv devlerinin arasında dalgalandırarak ülkemize ve bize büyük bir gurur yaşattığına vurgu yapılan açıklamada, 14-16 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek elektrikli otomobil fuarı London EV Show’la Kıta Avrupası’na ilk adımını atan GÜNSEL, KKTC’nin dünyaya açılma azmini de bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduğuna dikkat çekti.

Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimi ile 2016’da kurulan GÜNSEL, ilk modeli B9’un ilk lansmanını 20 Şubat 2020’de Girne’de yaptı. 18-21 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na katılarak ilk kez Kıbrıs dışına çıkan GÜNSEL B9, London EV Show’la Kıta Avrupası’na da ilk adımını atmış oldu.

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre menzile sahip. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 7.7 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9’un hızı ise güvenlik ve verimlilik için elektronik olarak saatte 150 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Çalışan sayısı 250’ye ulaşan GÜNSEL’de seri üretime geçilmesiyle birlikte bu sayı binin üzerine çıkacak.

GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. GÜNSEL’in ikinci modeli J9, SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım konsepti de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Kendisini “yenilikçi, verimli ve zarif” kelimeleri ile tanımlayan GÜNSEL’in sloganı ise “sessizliği sür”. Akdeniz’in merkezinde yer alan ve yılın neredeyse tamamında güneşin gücünü koruduğu bir ada ülkesinde üretilen GÜNSEL’in üretim tesisleri ve AR-GE merkezi, gün ışığından maksimum faydayı sağlayacak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda tesislerin çatısına yerleştirilecek güneş panelleriyle üretim sürecinde ihtiyaç duyulan enerji de güneşten sağlanacak. GÜNSEL, şarj istasyonlarında da güneş enerjisinden elde edeceği elektriği kullanarak üretiminden kullanımına kadar karbon emisyonunu net sıfır noktasına çekmeyi hedefliyor.

