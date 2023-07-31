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KTAMS’tan 2011 sonrası işe girenlere ek artış yapılması çağrısı

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KTAMS, yüzde 33.32’lik hayat pahalılığının 2011 sonrası işe girenlere yüzde 24 olarak yansıdığını kaydetti

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KTAMS’tan 2011 sonrası işe girenlere ek artış yapılması çağrısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), alım gücünün korunması açısından hayat pahalılığı ödeneğinin hayati önemi olduğuna dikkat çekerek, son altı ayda meydana gelen yüzde 33.32’lik hayat pahalılığının özellikle 2011 sonrası işe girenlerin maaşlarına yansımasının yüzde 24 olduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, vergi dilimlerinin ve muafiyetlerin güncellenmesi gerektiği konusunda sendikanın uyarılarına rağmen hükümetin gerekli düzenlemeleri yapmaması nedeniyle büyük bir adaletsizlik ortaya çıktığını öne sürerek, “Kamuda işe yeni başlayan bir kamu görevlisi Cumhurbaşkanı ile aynı vergi dilimine girmiştir” dedi. 

Bengihan, en düşük maaş alan kamu çalışanının ödediği verginin birçok zengin iş insanından daha fazla olduğunu belirtti, adaletli vergi uygulanmasının öneminin altını çizdi. 

- “Çalışanlara enflasyonun altında artış verilmesi kabul edilemez”

Ülkede altı aylık enflasyonun Türkiye’den yüzde 20 daha yüksek olduğunu ve Türkiye’de çalışanlara enflasyonun yüzde 15 üzerinde bir artış refah payı olarak verildiğini söyleyen Bengihan, “KKTC’de çalışanlara enflasyonun altında artış verilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Bu büyük adaletsizliğin ortadan kaldırılması için acilen vergi dilimlerinde ve muafiyetlerde düzenleme yapılması ve Göç Yasası kapsamında çalışan kamu görevlilerine ek artış verilmesi hükümetin boynunun borcudur” diyen Bengihan, gelir ve vergi adaleti sağlanıncaya kadar, sendika olarak her türlü eylem hakkını kullanarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 

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