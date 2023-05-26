KTAMS ve KAMU-SEN'den hükümete ek mesai ücreti uyarısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamuda pazartesine kadar şubat ayı ek mesailerinin ödenmemesi halinde, ek mesaiye kalmama çağrısı yapacaklarını açıkladı.

Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında, Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Yasası ek mesai ödemelerinin en geç bir ay içinde ödenmesini emretmesine rağmen, ilgili yasalara uyulmadığını ve ek mesai ödemelerinin 3-4 ay gecikmeyle yapıldığını kaydetti.

“Çalışanlar, ailesinden ve sosyal yaşantısından ödün vererek ek mesaiye kalmaktadır. Çalışanların gösterdiği sorumluluğu ne yazık ki yetkililer göstermemektedir. Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından sendikamıza birçok kez söz verilmesine ve hatta geçmişte bu konuda takvimlendirme protokolü yapılmasına rağmen, şubat ayı ek mesaileri hala ödenmemiştir” diyen Bengihan, çalışanların daha fazla mağdur edilmemesi adına, 29 Mayıs Pazartesi mesai bitimine kadar şubat ayı ek mesailerinin ödenmemesi halinde KTAMS üyelerine ek mesaiye kalmama çağrısı yapacaklarını dile getirdi.

KAMU-SEN

Öte yandan Kamusen, çalışanların emeğinin karşılığında hak ettiği ek çalışma ücretinin pazartesi mesai bitimine kadar hesaplara yatırılmaması halinde örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde “ek mesaiye kalmama eylemini” başlatacağını duyurdu.

Kamusen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ek çalışma ücretlerinin geç ödenmesinin hükümetlerde alışkanlık haline geldiğini belirterek, defalarca protokol yapılmasına rağmen ödemeler havada kaldığını hatırlattı.

Kamu Sağlık çalışanları yasası 25. Maddesinde ve Kamu Görevlileri yasasının 27. Maddesinde, Ek çalışma ücretinin en geç bir ay içinde ödenir ifadesinin yer aldığını anımsatan Kıdrışlıoğlu şöyle devam etti;

“Ancak hükümetler yasalara uymayarak uzun yıllardır ek çalışma ödeneklerini geç ve düzensiz ödemektedir. Personel yetersizliği nedeniyle işleri döndürmek ve devamını sağlamak için çalışanlar mecburi ek olarak çalıştırılmaktadır. Ancak iş ödemeye gelince devlet dahi yasalara uymuyor ve emeğin karşılığını olması gerektiği gibi ödemiyor. Ekonomik tedbirleri almayan hükümetlerin, kazanılan bu paranın bile değerini koruyamadığı zamanında alınmayan emeğin karşılığının eridiği açıkça ortadadır. Maliye Bakanına soruyoruz; alacaklı olduğunuzda gecikmesi halinde faiz uygularken geç ödediğiniz ek çalışma ücretlerini faiziyle birlikte ödemeyi düşünüyor musunuz?”

