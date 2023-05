KTAMS, iade edilmeyen yüzde 1'lik kredi ve banka kartı harcamaları için dava açtı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamaların yüzde 1’inin kişilere iade edilmesini öngören yasanın üç yıldan fazla bir süredir uygulanmadığı ve yaklaşık 8 ay önce Maliye Bakanlığı’na verilen dilekçeye cevap verilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne dava dosyaladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS avukatı Yusuf Kahyalar ve beraberindeki sendika üyeleri ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaparak, ardından davayı dosyaladı.



-Bengihan



Bengihan yaptığı açıklamada, 33/2019 sayılı yasa gereği kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamaların yasa kapsamında olan yüzde 1’nin kişilere iade edilmesi gerekirken, üç yıldan fazla bir süredir ilgili yasanın uygulanmadığını ve yaklaşık 8 ay önce verdikleri dilekçeye Maliye Bakanlığı’nın hala cevap vermeyerek suç işlediğini savundu.

Ülkenin son günlerde hem sosyal, hem ekonomik olarak kötü günlerden geçtiğine işaret eden Bengihan, özellikle özel sektörde asgari ücretle çalışarak açlık sınırının altında kalan yüzbinlerce insan varken hükümetin bu konuda adım atmaması eleştirdi.

Seçimlere çok az bir süre kala Maliye’nin kasasının hoyratça kullanıldığını, kamu kaynaklarının peşkeş çekildiğini savunan Bengihan, seçim yasaklarının 2 aydan 1 aya çekilerek, hükümetin niyetinin daha çok istihdam yapmak olduğunu ileri sürdü.

Asgari ücretin yeniden düzenlenmesi, hayat pahalılığının yansıtılmasının konuşulması gereken bir dönemde, seçimlere çok az kala hala müdür, müsteşar değişiklikleri yapıldığını söyleyen Bengihan, “Kamu kaynaklarıyla tasarruftan bahsedenler, ekonomik krizi bahane gösterip faturayı emekçiye kesmeye çalışanlar kendi siyasi gelecekleri için kamu kaynaklarını maalesef hoyratça kullanıyorlar, biz bundan da rahatsızız” dedi.

2019 yılında Meclis’ten oy birliğiyle geçen yasa varken, halkın kredi kartı ve bankamatiklerle yaptığı her türlü alışverişin yüzde 1’lik kısmının halka ödenmesi gerektiğini belirten Bengihan, 4 yıla yakın bir süredir defalarca uyarmalarına rağmen ve yaklaşık 8 ay önce konu hakkında Maliye Bakanlığı’na dilekçe yapmalarına rağmen, dilekçelerine cevap bile verilmediğini kaydetti.

İyi İdare Yasası kapsamında yapılan dilekçeye, 1 ay içinde cevap verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bengihan, İyi İdare Yasası’nın, yapılan dilekçeye 1 ay içinde cevap verilmemesi halinde dava açılmasını da düzenlediğini kaydetti.

Bengihan, İyi İdare Yasası’nın idarenin yükümlülüklerini makul süre içinde yerine getirmesini emrettiğini, Maliye Bakanlığı’nın yükümlülüklerini makul süre içinde de yerine getirmediğini söyleyerek, idarenin kendi işlem, ihmal ve eylemlerinden doğan zararı da gidermekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Bengihan, bu ihmalden kaynaklı eylemden doğan bir zarar olduğunu, Maliye’nin bu zararı tazmin etmesi gerektiğini de belirtti.

Yasanın kayıt dışı ekonominin önlenmesi için kredi kartı ve bankamatik kartlarının kullanılmasını teşvik için çıkarıldığını anlatan Bengihan, fatura, makbuz kesmeyen işyerlerinin tespit edilerek, kayıt dışılığı önlemek adına yasanın yürürlüğe konulduğunu anımsattı.

Bengihan, “Demek ki bu hükümet ve Maliye Bakanı kayıt dışılığın devam etmesini doğru buluyor” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın bu konuda hem sorumluluğu, hem de borcu olduğunu, KTAMS olarak, sorumlu sendikacılık bilinciyle her türlü diyalog kapısını zorladıklarını, diyalog yoluyla sorunu çözmeye çalıştıklarını, dilekçe yaptıklarını ancak cevap alamadıklarını anlatan Bengihan, bu sebeple de KTAMS’ın halka ödenmesi gereken yüzde 1’lik iadelerin yapılması konusunda ısrarcı olacağını ve bu konuda da dava açtıklarını söyledi.



-Kahyalar



KTAMS Avukatı Yusuf Kahyalar da, dava sonucu yapılmayan ödemlerin geriye dönük yasal faizle alınmasının mümkün olduğuna işaret ederek, yasanın şu ana dek uygulandığını göremediklerini, bu davanın emsal olacağını düşündüklerini söyledi.



Hakkının ihlal edildiğini düşünen her vatandaşın da dava açabilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Kahyalar, dava sonucu ödenmeyen iade edilmeyen meblağın faiziyle geri alınacağına inanç belirtti.