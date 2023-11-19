Kooperatif Şirketler Mukayitliği personeli, ‘Stratejik Planlama’ eğitimi aldı

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği personeli, gelişen teknolojiler, büyüyen kooperatifçilik sektörü ve yeni kamusal hizmet anlayışı gibi gerekliliklere bağlı olarak yapısal dönüşüm kararı doğrultusunda, Dünya Barış Üniversitesi’nden “Stratejik Planlama ve Dönüşüm Politikaları” eğitimi aldı.



Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden otuzbir kişinin katıldığı eğitim seminerinde kısa bir konuşma yapan Dünya Barış Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, KKTC’nin kamusal gelişimine yardımcı olacak her türlü eğitim desteğinin Üniversite tarafından verilmesinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Altınbaş, KKTC’nin gelişimine doğrudan katkı sağlayacak her amaçlı eğitsel ve kültürel faaliyetlerde Dünya Barış Üniversitesi’nin hazır olduğunu ifade etti.

Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan ise eğitimin başında, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin üniversitelerini tercihinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağsan, eğitimin Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin amacına hizmet edecek bir şekilde tasarlandığını söyledi. Sağsan, 7 Aralık 2023 Perşembe günü Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin gerçekleştireceği geniş kapsamlı çalıştayda, çalışanların hem moderatör hemde raportör olarak nelere dikkat etmeleri gerektiğinin ipuçlarını da anlattı.

