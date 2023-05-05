Koopbank yaz dönemi staj programı başvuruları devam ediyor

Koopbank, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaz dönemi boyunca bankanın tüm şube ve bölümlerinde üniversite öğrencilerine staj yapma fırsatı sunuyor.
Koopbank’tan yapılan açıklamada, sosyal sorumluk ilkeleri çerçevesinde, üniversite öğrencilerine bankacılık sektörünü daha yakından tanıma imkanı verileceğini ve öğrencilerin profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olacak staj programına, 21 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru kabul edildiğini duyuruldu.
TEKNOLOJİNİN MERKEZİNDE YAZILIM STAJ PROGRAMI
Koopbank, bilişim alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik “Genç Yazılımcı” programını adı altında ‘’Yazılım Staj Programı’’ imkanı da sunuyor. Koopbank’ın teknoloji merkezi Yenişehir, Lefkoşa’daki Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecek yazılım staj programı ile öğrenciler profesyonel dünyaya adım atma fırsatını yakalayacaklar.
Öğrenciler, program kapsamında finansal teknolojiler ve yazılım alanlarında eşsiz deneyimler kazanacak ve Kıbrıs’ın lider bankasında dijitalleşme, farkındalık geliştirme ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda bilgi sahibi olma fırsatını yakalayacak.
BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK VE SON TARİH 21 MAYIS 2023
Koopbank’tan yapılan açıklamada, staj programından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvurularını https://basvuru.koopbank.com/ banka internet sitesi üzerinden yapacağını duyurdu. Elden veya e-posta ile yapacak başvuruların kabul edilmeyeceği de belirtildi.
Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünün gerek finansal büyüklük gerekse halkın her kesimine sunduğu hizmetler ve teknolojik altyapısı ile lider konumunda bulunan, Koopbank’ın, kendi bünyesinde staj ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin vakit kaybetmeden başvuru yapması gerekiyor.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Koopbank, 2023 yılı yaz dönemi boyunca uygulanacak olan staj programı için öncelikle zorunlu stajı olan öğrenciler olmak üzere zorunlu olmayan fakat kurumda staj yapmaya gönüllü öğrencilere de kontenjan dâhilinde şans verecek.
Yaz dönemi staj programına işletme, ekonomi, bankacılık, finans, uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, ofis yönetimi vb. bankacılık mesleği ile ilişkili alanlarda eğitim görenler ile üniversitelerin fen, iletişim, mühendislik fakülteleri ve yazılım staj programı için de teknoloji & bilişim alanlarının tümünde (öğretmenlik hariç) eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.
Staj programlarına başvuru için öğrencinin dört yıllık lisans eğitim süresi olan üniversiteler için en az 2. sınıfı, üç yıllık lisans eğitim süresi olanlar için(ör. Birleşik Krallık) 1. sınıfı bitirmiş olması ve genel ortalamasının(CGPA) en az 50/100 veya 2.00/4.00 olması gerekmektedir. Mezun durumundakiler programa başvuramayacak.
Program hakkında daha fazla bilginin bankanın www.koopbank.com sitesinde ve www.facebook.com/koopbank sayfasında yer aldığı, dileyen öğrencilerin ise bankanın İnsan Kaynakları Bölümüne 0392 62210 92 / 93 numaralı hattan ve [email protected] e-posta adresinden ulaşabilecekleri de belirtildi.
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