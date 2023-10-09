Konteyner Evler CİB’in de desteğiyle tamamlandı

Türkiye’nin doğu illerini kapsayan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Adıyaman merkezli deprem yaralarının sarılmasına turizm ekonomisinin en önemli paydaşı Casino İşletmecilerinin duyarlılığı sürüyor.

Kamuoyu ile de paylaşılan nakit yardım sözlerinin tutulmasında yaşanan duraksama yetkilileri düşündürmeye devam ediyor olmasına karşın Casino İşletmecileri Birliği (CİB) dün verdiği 2 milyon lira ile nakit para yardımlarını 18 milyon liraya ulaştırdı.

CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek çalışmalarını Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yürüten Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu (KTDP) nu dün öğleden sonra ziyaret ederek Koordinatör Erçin Tekakpınar’a 2 milyon liralık bir bağış çeki daha takdim etti. CİB son aylarda 10 ve 5 milyon ve 1 milyon liralık 3 yardımı daha Dayanışma Platformu’na ulaştırmıştı.

Tekakpınar bağışa ilişkin açıklamasında Platform adına turizm ekonomisinin önemli halkasını teşkil eden casino sektörüne toplumsal sosyal sorumluluğa yönelik katkılarını ilk günden başlayarak günümüze kadar sürdürmeleri nedeniyle teşekkür etti.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi de veren Tekakpınar, depremzedeler için özel sektör ve sivil toplum tarafından söz verilen 500 konutun tamamlandığını konutların en kısa sürede hak sahibi depremzedelere törenle dağıtılması yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Tekakpınar, nakit yardım sözlerinin yerine getirilmesindeki duraklamanın kendilerini de sıkıntıya soktuğunu bunun aşılabilmesi yönünde çabalarını yoğunlaştırdıkları bilgisini de aktardı.

CİB Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek de yaşanan felaketin bilinciyle sektör olarak ilk günlerden itibaren yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını, sektör sahip ve çalışanlarının ferdi yardımları yanında Birlik olarak aldıkları karar çerçevesinde bugüne kadar toplamda 18 milyon liralık nakdi katkı sağladıklarını anlattı. LHA

