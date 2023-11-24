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Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
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Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor

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Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerini görüşüyor.
Komite, bugünkü toplantısına 10.30’da ilk olarak 195 milyon 344 bin 500 TL’lik Başsavcılık bütçesi ile başladı.
Komitede daha sonra 3 milyar 979 milyon 154 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesi, 4 milyar 240 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi ve 2 milyar 384 milyon 355 bin 400 TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi ele alınacak.
Komitede 8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmeleri, 30 Kasım’da tamamlanacak.
 
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