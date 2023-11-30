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Komite'de bütçe görüşmelerinin son günü…

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Komite'de bütçe görüşmelerinin son günü…
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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri bugün tamamlanıyor.
 
Komitedeki bütçe görüşmeleri bugün 11.30'da DAÜ bütçesinin görüşülmesiyle başladı. 
 
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