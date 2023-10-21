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"KKTC'ye artık yavru vatan demek doğru değil"

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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, KKTC’ye “yavru vatan” demenin doğru olmadığını, KKTC’nin geliştiğini ve artık “kardeş vatan” durumuna geldiğini belirtti

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"KKTC'ye artık yavru vatan demek doğru değil"
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO’nun üç günlük temaslarını tamamlamasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
KTTO’dan verilen bilgiye göre, İSO heyetinin konakladığı Concorde Otel’de düzenlenen basın toplantısında KTTO Başkanı Turgay Deniz, İSO Meclisi Başkanı Erdal Yılmaz ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuştu.
KTTO Başkanı Deniz, Ticaret Odası’nın kurulduğu 1958’den itibaren varoluş mücadelesinin önemli bir unsuru olduğunu, 1974 sonrasında “ekonomik varoluş mücadelesinin” devam ettiğini ve bu mücadele sırasında da Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
Deniz, “Türkiye’deki odalar ile iş birliği içindeyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu bizi Türkiye dışına taşımak için de elinden geleni yapıyor. İSO heyetini KKTC’de ağırlamaktan son derece memnunuz. Yararlı görüşmeler ve değerlendirmeler yaptık. Bu ilişkileri yatırıma dönüştürmek için çalışacağız” dedi.

Yılmaz ve Bahçıvan

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise “Üç gün boyunca güzel ağırlandık. Güzel sonuçlar elde ettik. Neler yapabileceğimiz konusunda bilgi sahibi olduk. Meclis üyesi arkadaşlarım bu bilgileri en iyi şekilde değerlendireceklerdir” dedi.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise, KKTC’ye “yavru vatan” demenin doğru olmadığını, KKTC’nin geliştiğini ve artık “kardeş vatan” durumuna geldiğini belirtti.
Bahçıvan, “Değerli bir kardeş…Kendi gelişim planları olan bir kardeş…Bu kardeş ile neler yapabileceğimizi görüştük. Bu bilgileri değerlendireceğiz. Türkiye Kıbrıs Türklerinin garantörü ise Türk iş dünyası da KKTC’nin ekonomik garantörü olmalıdır” dedi.

KKTC’yi “stratejik bir iş ortağı” olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Bahçıvan, bölgedeki gelişmelere ve Kıbrıs’ın coğrafi konumuna dikkat çekerek “İş planları buna göre yapılmalıdır. Buraya, başka yerlere baktığımız gibi bakamayız. İş dünyası olarak bu anlayışla hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

İSO Başkanı Bahçıvan, sanayi sektörünün sorunlarıyla ilgili bir soruya karşılık sanayiciler için birinci önceliğin “finansal istikrarın sağlanması” olduğuna vurgu yaptı.
 
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