“KKTC’de işsizlik oranı yüzde 6,3”

“2022 Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçları açıklandı

“2022 Hanehalkı İşgücü Anketi”ne göre KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 6,3 olarak açıklanırken, istihdam oranı yüzde 46 oldu.



Verilere göre işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 5,1 kadınlarda ise yüzde 8,6 olarak hesaplanırken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 9,7 ile Lefke’de, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 4,6 ile Lefkoşa’da kaydedildi.

Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak hesaplandı.

İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın, “2022 Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçlarını açıkladı.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 4,2, sanayi sektörünün payı yüzde 8,4, inşaat sektörünün payı yüzde 9,9 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 77,5 olduğu görülüyor.

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 50,9’unu (153 bin 189 kişi) işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde yüzde 32,0 (49 bin 87 kişi) ile eğitimine devam edenler işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip.

-“İşgücü piyasasının özellikleri hakkında bilgi veren temel veri kaynağı”

Özsaygın, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin (HİA), İstatistik Kurumu tarafından KKTC’deki işgücü yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; iktisadi faaliyet, meslek (ya da tuttuğu iş), işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin ise iş arama süresi ve benzer özellikleri hakkında bilgi derlemek amacıyla her yıl Ekim ayında uygulandığını belirtti.

Hanehalkı İşgücü Anketi’nin KKTC’deki işgücü piyasasının özellikleri hakkında bilgi veren (arz yönüyle) temel veri kaynağı olduğuna işaret eden Özsaygın, 2022 Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasında 77 anketör ve 24 kurum personeli kontrolör olmak üzere toplam 101 kişinin görev aldığını kaydetti.

Özsaygın, 17 Ekim - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında anketörlerin tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen 4 bin 32 haneyi ziyaret ederek aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu doldurduklarını belirtti.

Çeşitli nedenlerle 1090 hanede anket uygulanamadığını dile getiren Özsaygın, bu durumda anketin cevaplanma oranının yüzde 73 olduğunu ifade etti.

Özsaygın, anket kapsamındaki soruların büyük bir kısmının anketin referans dönemi olarak belirlenen 10 Ekim – 16 Ekim 2022 tarihleri arasındaki işgücü durumuna yönelik olduğunu kaydetti.

Özsaygın, anketin başarıyla uygulanması ve sonuçlandırılmasında pay sahibi olan başta anket uygulanan hane halklarına ve kuruma yardımcı olan anketörlere istatistik üretimi süreçlerinde gösterdikleri iş birliği ve destek için teşekkür etti.

-“İşsizlik oranı yüzde 6,3”

Özsaygın, 2022 Hanehalkı İşgücü Anket sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu doğrultuda KKTC genelinde toplam işsiz sayısı 9 bin 340 kişi, işsizlik oranının ise yüzde 6,3 olarak açıklandı.

İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 5,1 kadınlarda ise yüzde 8,6 olarak hesaplanırken, en yüksek işsizlik oranı yüzde 9,7 ile Lefke’de, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 4,6 ile Lefkoşa’da kaydedildi.

Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak hesaplandı.

-“İstihdam oranı yüzde 46,0”

İstihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı, KKTC genelinde yüzde 46,0 olarak hesaplanırken, istihdam oranı yüzde 51,4 ile en yüksek İskele’de, yüzde 37,3 ile en düşük Lefke’de gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin yüzde 1,6’sının (2 bin 176 kişi) Güney Kıbrıs’ta çalıştığı bildirildi.

-“Kadın istihdamı yaklaşık yüzde 34 oranında, yüzde 89’u hizmetler sektöründe”

Ankete göre 2022’de istihdam edilenlerin, yüzde 34,1’ini (47 bin 231 kişi) kadınlar oluştururken, istihdam edilen kadınların yüzde 89,4’ü hizmetler sektöründe çalışıyor.

Kadınların yüzde 87,6’sı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 10,0’ı kendi hesabına ve işveren ve yüzde 2,4’ünün ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

-“Erkek istihdamı yaklaşık yüzde 65 oranında yüzde 71’i hizmetler sektöründe”

2022’de istihdam edilenlerin yüzde 65,9’unu (91 bin 378 kişi) erkekler oluştururken, istihdam edilen erkeklerin yüzde 71,4’ü hizmetler sektöründe çalışıyor.

Erkeklerin yüzde 82,3’ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 17,0’ı kendi hesabına ve işveren, yüzde 0,7’si ise ücretsiz aile işçisi olarak görev yapıyor.

-“Toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 25,6”

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre KKTC’de kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 35 bin 462 kişi olarak belirlenirken, toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 25,6 olarak hesaplandı.

-“İstihdam edilenlerin kayıtlılık durumu”

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre istihdam edilenlerin yüzde 89,5’i yaptığı işten dolayı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, yüzde 3,9’u Emekli Fonu’na, yüzde 1,9’u da diğer Sosyal Güvenlik kurumlarına kayıtlı olarak çalışıyor.

İstihdam edilenlerin yüzde 4,7’si herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışırken, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan 6 bin 502 kişinin yüzde 63,2’sini erkekler oluşturuyor.

-Sektörlere göre istihdam... Yüzde 77.5 hizmetler sektöründe

Hanehalkı işgücü araştırması, iktisadi faaliyetlerin kodlamasında “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE)” Revize 2 kullanıldığı belirtildi.

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 4,2 sanayi sektörünün payı yüzde 8,4 inşaat sektörünün payı yüzde 9,9 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 77,5 olduğu görülüyor.

KKTC genelinde 5 bin 797 kişi tarım sektöründe istihdam edilirken, bunların yüzde 18,4’ünü (1064 kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturuyor.

-İstihdam edilenlerin eğitim durumu

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 16,9’u ilkokul, yüzde 14,6’sı orta veya dengi okul (ilköğretim dahil), yüzde 32,8’ini lise ve dengi okul, yüzde 3,8’ini 2 veya 3 yıllık yüksekokul, yüzde 25,7’sini 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, yüzde 2,9’unu yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) ve yüzde 1,0’ını ise doktora mezunları oluşturdu.

-“İşgücüne katılma oranı yüzde 49,1”

İşgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, KKTC genelinde yüzde 49,1 olarak hesaplanırken, katılma oranı Lefkoşa’da yüzde 46,7 Gazimağusa’da yüzde 49,8 Girne’de yüzde 52,2 Güzelyurt’ta yüzde 45,7 İskele’de yüzde 54,2 Lefke’de ise yüzde 41,3 olarak hesaplandı.

-“ Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 50,9’unu işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor”

2022 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 50,9’unu (153 bin 189 kişi) işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde yüzde 32,0 (49 bin 87 kişi) ile eğitimine devam edenler işgücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip.

Bunu yüzde 24,4 (37 bin 344 kişi) ile ev kadınları, yüzde 21,9 (33 bin 500 kişi ) ile emekliler ve yüzde 7,6 (11 bin 668 kişi) ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

Anket sonuçlarıyla ilgili daha geniş bilgiye İstatistik Kurumu’nun internet adresi olan www.stat.gov.ct.tr adresinden ulaşılabiliyor.

