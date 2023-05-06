KKTC'nin gıda enflasyonunda dünya 5'inciliği sürüyor

Yıllık gıda enflasyonu nisan ayında son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Son bir ayda en fazla artış kuzu etinde yaşandı. KKTC'nin dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler sıralamasındaki yeri ise değişmedi

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 67.34 oldu.

Mart ayında yüzde 77.99 olan gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon ise nisanda yüzde 72.83e geriledi. Bu veriyle, yıllık gıda enflasyonu son 15 ayın (Ocak 2022 - yüzde 66.76) en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Gıda enflasyonu aylık bazda nisanda yüzde 5.55 olarak hesaplandı. Bu veri mart ayında yüzde 3.30 olmuştu.

Mart itibarıyla dünyada gıda fiyatlarında ise üst üste 12 ay gerileme görüldü. Nisan verisi ise henüz açıklanmadı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları martta bir önceki aya göre yüzde 2,1'lik sınırlı bir düşüşle ortalama 126,9 puan oldu.

Şubat ayı gıda fiyatları endeksi 129.8 olarak açıklanmıştı. FAO, uluslararası gıda emtia fiyatlarının son binyılda yüzde 20,5 gerilediğini bildirdi.

KKTC, DÜNYADA 5'İNCİ SIRADA

Şubat ayında dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler arasında 4'üncülükten 51nciliğe gerileyen KKTC'nin sıralamadaki yeri nisanda da değişmedi.

KKTC'den daha yüksek gıda enflasyonu bulunan 4 ülke ise Lübnan (yüzde 352, Mart 2023 verisi) Venezuela (yüzde 158, Ekim 2022 verisi), Zimbabwe (yüzde 102, Nisan 2023 verisi) ve Arjantin (110 - Mart 2023 verisi) oldu.

Türkiye'de gıda enflasyonu nisanda aylık bazda yüzde 3.95 artarken, yıllık bazda yüzde 53.92 hesaplandı.

KKTC'yi (yüzde 72.83) takip eden en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler ise sırasıyla Iran (yüzde 71.5), Mısır (yüzde 62.9), Ruanda (yüzde 62.6), Surinam (yüzde 58.2), Türkiye (yüzde 53.92), Laos (yüzde 51), Gana (yüzde 50, Sierre Leone (yüzde 49.46), Burundi (yüzde 48.9), Pakistan (yüzde 48.07) ve Haiti (yüzde 48) oldu.

EN FAZLA ARTIŞ AYLIK BAZDA KUZU ETİNDE, YILLIK BAZDA DANA ETİ KIYMADA

Tüketici Fiyat Endeksi'nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

• Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde -0,26 / yıllık yüzde 44,59



• Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 0,25 / yıllık yüzde 41,94



• Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 0,79 / yıllık yüzde 73,34



• Hellim - aylık yüzde 2,35 / yıllık yüzde 99,66



• Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 1,14 / yıllık yüzde 62,77



• Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 4,43 / yıllık yüzde 146,19



• Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 5,07 / yıllık yüzde 63,35



• Kuzu Eti Pirzola - yüzde 16,59 / yıllık yüzde 139,69



