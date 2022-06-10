Kiracılar krizden fazlasıyla mağdur

TL’nin ağır değer kayıpları, döviz cinsi kiraları fena uçurdu, kiracılar çaresiz kaldı. Ev kiraları altında ezilen vatandaş, Türkiye’de kira artışına getirilecek olan yüzde 25’lik limite dikkat çekti







KKTC’de ev kiraları altında ezilen vatandaş, Türkiye’de kira artışına getirilecek olan %25’lik limite dikkat çekti.

Ekonomik kriz iyiden iyiye büyümeye devam ederken bir yandan da dövizdeki artış vatandaşın belini daha büktü. 4 kişilik bir ailenin Mayıs ayı açlık sınırı asgari ücreti 2 bin 586 TL aşarak, 8 bin 676 TL’yi bulurken, 6 bin 90 TL asgari ücret alan bir kişi ne yapacağını bilemiyor. Hele bir de kirada oturuyorsa. Ülkemizde vatandaşın kanayan yaralarından biri olan emlak kira fiyatları konusunda adım atılması çağrıları giderek artıyor. Vatandaşın aleyhine olan tüm konularda hükümet kanadının en ön sıralardan imza attığı protokollerin arasında emlak sektörü için yapılacak herhangi bir düzenleme de hala mevcut değil. Ülkemizde vatandaş sadece ‘yaşamak’ için çabalarken Türkiye’den ise kendi vatandaşının lehine bir açıklama geldi.

TÜRKİYE’DE KİRA ARTIŞI %25’İ AŞAMAYACAK

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindiğini açıklayarak, kiralarda artışın sınırlandırılacağını açıkladı. Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın %25’ini geçemeyeceğini söylerken bunun üzerindeki artışların geçerli olmayacağının da altını çizdi. TC Borçlar Kanunu’nda yapılacak geçici düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Kira fiyatları sıkıntısı yaşanan Hollanda, geçtiğimiz ay içerisinde kiralara üst sınır getiren bir uygulamayı yürürlüğe sokmuştu.

KKTC OLARAK BUNU DA ÖRNEK ALIN!

KKTC’de ev sahipleri kendi gerekçeleriyle hem döviz cinsinden kiraları artırmaya hem de peşinatları cep yakacak şekilde yükseltmeye devam ediyor. KKTC’de kira artışı konularıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı için de ev sahipleri serbest piyasanın ‘serbest’liğini aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz yıl bir ev için uygulanan emlak kira bedeli bu yıl aynı eve aynı ev sahibi tarafından %100’e varan artış ile kolaylıkla vatandaşa sunabiliyor. Kiracılar, KKTC’de iktidarda olan politikacıların “Anavatanı” ağzından düşürmediğine işaret ederek, “Her şeyde Türkiye’ye ayak uyduran ve bundan da övgü ile bahseden KKTC yöneticileri bu konuda geri kalmasın. İş vatandaşın refahına gelince saklanmasın, kontrolden çıkan kiralara üst sınır getirmek artık şart oldu” dediler.

