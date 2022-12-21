Kamu çalışanları ve emeklilerin 13. maaşları bugün ödendi

Maliye Bakanlığı, Kamu çalışanları ve emeklilerin 13. Maaşlarının bugün ödendiğini açıkladı.
Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 13. Maaş olarak kamu çalışanı ve emeklilerinin bugün ödendiği duyuruldu.
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