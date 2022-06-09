Kamacıoğlu: “İngiltere bizim için potansiyeli olan ihracat noktası”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet TC Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Burada konuşan Kamacıoğlu “İngiltere Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için potansiyeli olan bir ihracat noktası konumunda” dedi

Londra Ticaret Heyeti organizasyonu kapsamında İngiltere’de bulunan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün (08.06.22) TC Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ümit Yalçın ve Ticaret Baş Müşaviri Tarık Sönmez ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kamacıoğlu, “İngiltere Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için potansiyeli olan bir ihracat noktası konumunda” dedi.

TC Londra Elçiliği ziyaretinde Başkan Kamacıoğlu ile eşine KTSO Dış İlişkiler Birimi’nden Feriha Biren, Gizem Alışkan ve Asya Beyaz’dan oluşan heyet eşlik ediyor.

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs’ın sanayi yapısı, üretimi ve ihracatı konusunda bilgiler verildi, KTSO’nun faaliyetleri anlatıldı.

Başkan Ali Kamacıoğlu, Ticaret Heyeti organizasyonu hakkında bilgi vererek, “İngiltere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden biri. Biz burada bir potansiyel görüyoruz. Oda olarak önümüze ihracat hedefi koyduk ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler şu anda Türkiye’nin 90’lı yıllarda yaşadığı sürecin içindeyiz. O yıllarda küçük küçük ihracatlarla başlayıp bugün bunların köklü firmalara dönüştüğünü görüyoruz. Bunu bizlerin de yapması gerekiyor. Bunun için üretimimize yol gösterip, yeni pazarlar bulabilmeleri için çabalıyoruz” diye konuştu.

Başkan Kamacıoğlu, kendi ayakları üzerinde durmak istersek üretim ve ihracatımızı geliştirmemiz gerektiğine vurgu yaparak, “Ağır sanayimiz yok belki ama ağırlıklı olarak tarım sanayimiz var. Bunu daha da geliştirerek, ihracatatımızı artırmalıyız” dedi.

TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın: “Sizin işiniz cengaver işi, cesaret ister”

TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, burada yapılacak her bağlantının altın nitelik taşıdığına işaret ederek, “Sizin işiniz cengaver işi, cesaret ister. Sizleri tebrik ediyorum. Konumunuz çok özel ve yaptığınız iş çok kıymetli” dedi.

Büyükelçi Ümit Yalçın, uygulanan ambargolar ve ticari engellere de değinerek, “Tüm bu engellemelere karşı yaratıcı ve yeni yollar bulmak mümkün. Bu amaçla çıktığınız yolda daha iyi fırsatlar yakalayacağınıza inanıyorum. Yaptığınız ve yapacağınız temaslar çok önemli ve ses getirici olacak. Kıbrıslı Türk diasporası İngiltere’de çok güçlü ve birliktir. Bu sizler için çok büyük bir avantajdır” diye konuştu.

Ticaret Baş Müşaviri Tarık Sönmez ise, İngiltere’nin ticaretinden söz ederek, “İngiltere’nin 13.7 milyar dolar ihracatı ve 5.5 milyar dolar ithalatı var” dedi.

Baş Müşavir Tarık Sönmez, ülkenin Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra kota rejiminin nasıl değiştiğini ve Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasından bahsetti. Toplantının sonunda Başkan Ali Kamacıoğlu ziyaret anısına Büyükelçi Yalçın’a Kıbrıs’a özgü eli işi takdim etti.

