İzlenen 33 paranın en zayıfı TL

Türk Lirası izlenen gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer yitiren para birimi oldu



Türk Lirası, Refinitiv adlı kuruluş tarafından tarafından izlenen 33 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimi arasında en çok değer yitiren para birimi oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararıyla Dünya’nın en değersiz para birimleri arasındaki yerini sağlamlaştıran Türk Lirası adeta pul oldu.

TCMB, önceki günkü PPK toplantısında %20’ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL’de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. TCMB böylece Eylül’den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

TCMB’nin ilk sinyalini Eylül başında verdiği para politikasındaki gevşeme adımları ve faiz indirimlerinden bu yana TL %24 değer kaybıyla Refinitiv tarafından izlenen 33 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimi arasında en çok değer yitiren para birimi oldu.

TCMB faiz indirimlerine devam sinyali verirken, dünyanın pek çok ülkesi artan enflasyon ve ısınan ekonomileri nedeniyle faiz artırma kararı alıyor. Son olarak önceki gün Güney Afrika ve Macaristan faiz artırım kararı aldı.

TC Merkez Bankası’nın faiz kararını yorumlayan ekonomistlere göre zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz, enflasyon yükselmeye devam edecek, hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs daha büyük bir ekonomik krize doğru koşar adım gidiyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını değerlendiren Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen 2022 dolar/TL beklentilerini güncellediklerini açıkladı.

Buna göre Societe Generale 2022 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar beklentisini 11,50 seviyesine çıkardı. 22 Ekim tarihli raporda Societe Generale’nin dolar/TL beklentisi 10,90 olmuştu. Kurumun 2022 ikinci çeyrek sonuna ilişkin beklentisi 11,50’den 12,20’ye yükseldi. Üçüncü çeyrek beklentisi ise 12’den 13’e çıktı. Kalen, 2022 son çeyreği için dolar/TL beklentisinin 13,90 olduğunu belirtti.

