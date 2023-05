İthal ete komite karar verecek

Mutfağına et girmeyen vatandaş da, et satışı yapamayan kasap da, menü fiyatlarını her gündeğiştiren restorancı da etin ucuzlamasını istiyor.Müsteşar Emirali Deveci, ülkede ithal ete ihtiyaç olup olmadığına komite tarafından karar verileceğini açıkladı

Et fiyatlarının kontrolsüz şekilde, 4 ay gibi kısa süre içerisinde 100-150

TL civarında zamlanması, vatandaşın ete olan erişimini oldukça zorladı. Et fiyatlarındaki artışnedeniyle vatandaşların mutfağına aylardır et giremezken, restoranların menü fiyatları da etfiyatlarıyla orantılı şekilde artış gösterdi. Kasaplar ise iş yapamaz hale geldi. Uzun bir süreden beridirdevam eden tartışmalar ve kasaplar ile hayvancıların karşılıklı suçlamalarının ardından, hükümet ‘ithalet’ talebine kulak tıkamaktan vazgeçti.

Et ithalatının önünün açılması için adım atılırken, söz konusukararın Resmi Gazete’de yayınlanması özellikle Restorancılar Birliği (Res-Bir) tarafındanmemnuniyetle karşılandı.

“Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre,bu amaçla üç bakanlığın temsilcilerinden oluşacak bir de komite kurulacak. Kararda, ülkede et

tüketiminin arttığı ve ülke et ihtiyacının karşılanması, aynı zamanda tüketici fiyatlarının dengedekalabilmesi ve yine üreticilerin maliyet ve makul bir kar oranıyla hayvanlarını satabilmek adına,Veteriner Dairesi kontrolünde yapılan kesimlere oranlanarak et ithaline ilişkin ithal izni verilmesi, iç

piyasada canlı hayvan fiyatlarının düşmesi halinde ise et ithali izninin durdurulması yer alıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından birertemsilci ile oluşturulacak bir komitenin kurulması ve bu komitenin belirleyeceği kriterler çerçevesindeet ithalatının gerçekleştirilmesi için oluşturulan komitenin yetkilendirilmesine karar verildiği de

belirtildi.

BAYRAKTAR: ARTIK İNDİRİM İÇİN FİYAT DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ…

Et fiyatlarındaki pahalılığa karşıçözümün et ithalatının serbest bırakılması olduğunu savunan Restorancılar Birliği Başkanı ArifBayraktar, “Bakanlık bu konuya çok tereddütlü yaklaşıyor. Artık hayvancıdan korkmamaları lazım.

İthal et gelirse yollar kapanacak diye korkuyorlar. Hayvancı kasabı, kasap hayvancıyı suçluyor; aradaişletmeler ve halk kalıyor. Biz artık her gün menü fiyatı değiştirmekten, müşterilerin küfretmesindenusandık. Eğer fiyat değiştireceksek, indirime giderken değişmek istiyoruz” dedi.

AKBIÇAK: GÜNEY’DEN İTHALATA İZİN VERİLSİN…

İthal et konusundaki taleplerinin Türkiye’den değil,AB ya da Güney Kıbrıs üzerinden getirtilmesi yönünde olduğunu dile getiren Kasaplar Birliği Başkanı

Halil Akbıçak, “İthal ette Türkiye asla olmaz. Fiyatlar çok yakın ve çok ciddi bir şap hastalığı var. Etleriniller arası bile geçişine izin verilmiyor. Bu etler gelecekse AB’den gelecek ya da Güney’den gelmesineizin verecekler. Zaten Güney’den kaçak geliyor. Bırak bunu kayıtlı yap. Haksız rekabete uğrayan esnaf

da vatandaş da yararlansın. Tercih hakkı olsun” ifadelerini kullandı.