“İsyan kıvılcımı genel grevle büyüyecek”

KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, zamları ve pahalılığı protesto etmek için Lefkoşa’da çeşitli bölgelerde pankartlı eylem yaptı

Kamuda örgütlü sendikalar KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, zamları ve pahalılığı protesto eylemi yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık trafik ışıklarında yapılan eylem yerinde açıklamalarda bulunarak, grev sinyali verdi ve halkı sendikaların yapacağı grev ve eylemlerine katılmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), dün sabah Lefkoşa’da bazı noktalarda yaptıkları eylemlerde zamları protesto eden pankartlar açtı, trafikteki sürücülere araçların dikiz aynalarına takmaları için siyah kurdele dağıttı. Bu çerçevede, KTAMS Başbakanlık ışıklarında, KAMU-SEN Citroen ışıklarında ve KAMU-İŞ ise terminal çemberinde eylem yaptı.

“Zamlara Hayır” yazılı pankart açılarak vatandaşa siyah kurdele dağıtılan eylem sırasında açıklamalarda bulunan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “yoksullaştırma politikalarına” karşı bir isyan başlattıklarını söyleyerek, halkın da bu mücadeleyi sahiplenmesiyle verilecek mesajların daha anlamlı olacağını kaydetti.

“Bu bağlamda hem örgütlü olduğumuz dairelerde hem de trafikte siyah kurdelelerimizin dağıtımına başladık” diyen Bengihan, halktan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti ve halkı siyah kurdeleleri araçlarının dikiz aynalarına takmaya çağırdı.

“İsyan kıvılcımının” önümüzdeki günlerde genel grevle büyüyeceğini ifade eden Bengihan, halka değer veren, halkın geleceğini düşünen ve halkın alım gücünün korunması için gaile çeken hükümetler kuruluncaya kadar eylemlerin devam edeceğini aktardı. Bengihan, halka bu yaşatılanların unutulmaması ve hesabının sandıkta sorulması gerektiğini vurguladı.

“Kurulacak hükümet zam yapmayı 3 kere değil 33 kere düşünecek” diyen Bengihan, ülkenin sahipsiz olmadığını, bu ülke için gaile çeken sendika ve örgütler olduğunu belirtti.

