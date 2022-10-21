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İŞAD, Mersin'de ödül aldı

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İŞAD, Mersin Altın Çilek Ödülleri'nde “En İyi Başarı Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu” ödülü aldı

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İŞAD, Mersin'de ödül aldı
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), bu yıl üçüncüsü verilen “Mersin Altın Çilek Ödülleri” etkinliğinde, “En İyi Başarı Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu” ödülü aldı.
İŞAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre ödülü almak üzere Mersin’e giden İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, törende yaptığı konuşmada, kültürel olarak Mersin ve KKTC’nin “bir ve iç içe olduğunu” kaydetti.
Mamülcü ve beraberindeki İŞAD heyeti Mersin ziyaretleri kapsamında, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, Mersin Liman işletmesi Müdürlüğü, MERYAD, Esnaf Odalar Birliği, Narenciye Üreticileri Birliği, AKİB, AYSİAD, TURAB ve MESİAD' a da ziyarette bulundu.
 
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Etiketler; #İŞAD #Mersin
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