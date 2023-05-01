banner913
banner932
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
22 0
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
Koopspor kayıpsız ilerliyor: 103-66
16 0
 
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
15 0
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
24 0
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
13 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
17 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
35 0
banner915

İnternete zam geldi

banner476

Metro internet ücretlerine %50, ülke içi fiber bağlantı ücretlerine %80 zam yapıldı

banner825
İnternete zam geldi
banner931
KKTC İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, sosyal medya hesabından duyurdu yaptı. Duyuruda ''Ulaştırma Bakanlığı ve KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından metro internet ücretlerine %50, ülke içi fiber bağlantı ücretlerine %80 zam yapıldı'' ifadelerine yer verdi.
İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği'nin duyurusu şöyle;
''Kamuoyuna Duyuru: Ulaştırma Bakanlığı ve KKTC Telekomünikasyon Dairesi Tarafından Metro İnternet Ücretlerine %50, Ülke İçi Fiber Bağlantı Ücretlerine %80 Zam Yapıldı!
Değerli Vatandaşlarımız,
28 Nisan 2023'de Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tüzüğe göre KKTC Telekomünikasyon Dairesi üzerinden Türk Telekom'dan temin edilen İnternet Ücretlerine bir seferde %50, KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından sağlanan Şehirlerarası, Şehir İçi ve Lokal Fiberoptik devrelerin aylık ücretlerine de bir seferde tam %80 zam yapılmıştır.
İnternet Servis Sağlayıcıları olarak bizler de bu haberi sizinle birlikte Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra öğrenmiş bulunmaktayız. KKTC Telekomünikasyon Dairesi ülkemizde tekel konumda bulunduğundan dolayı tüm İnternet Servis Sağlayıcıları bu hizmetleri KKTC Telekomünikasyon Dairesinden temin etmek zorundadır.
Devlet tarafından 2023 başında asgari ücrete verilen zammın 1.5-2 kat üzerinde yapılan bu zamlar ister istemez İnternet Servis Sağlayıcıların girdi maliyetlerini ciddi şekilde etkileyecek ve dolaylı olarak da vatandaşa yansıyacaktır.
Elimizde olmayan bu durum için halkımızdan özür dileriz.''
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.