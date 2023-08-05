İnsanca Yaşam Bu Rakamlarla Zor

KTAMS, sadece temel gıda harcamaları dikkate alındığında, 31 Temmuz itibariyle 4 kişilik aile için açlık sınırını 14 bin 867 TL olarak açıkladı

KKTC’de Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 14 bin 867 TL'ye yükseldi, yeni asgari ücretin 883 TL altında çıktı.

Son açıklanan 31 Mayıs tarihli çalışmada, açlık sınırı 14 bin 454 TL çıkmıştı.

Böylece iki aylık dilimde açlık sınırı 413 TL artmış oldu.

Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 14 bin 867 TL'ye yükseldi, yeni asgari ücretin 883 TL altında çıktı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bir ay aranın ardından yeni açlık sınırını açıkladı.

Sendika, haziran ayında, İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine tepki amacıyla hesaplamayı yapmamıştı.

Temmuzda yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 867 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.

Son açıklanan 31 Mayıs tarihli çalışmada, açlık sınırı 14 bin 454 TL çıkmıştı.

Böylece iki aylık dilimde açlık sınırı 413 TL artmış oldu.

Temmuz ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti ise 3 bin 950 TL'lik artışla net 15 bin 750 TL'ye yükseltilmişti.

Açlık sınırı rakamı, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL, Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL, Kasım'da 4 bin 835 TL, Aralık'ta 5 bin 774, Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL, Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL, Haziran'da 9 bin 46, Temmuz'da 9 bin 330 TL, Ağustos'ta 9 bin 675 TL, Eylül'de 9 bin 841 TL, Ekim'de 10 bin 600 TL, Kasım ayında 11 bin 153 TL, Aralık ayında 11 bin 622 TL, Ocak 2023'te 11 bin 932 TL, Şubat 2023'te 12 bin 812 TL, Mart 2023'te 13 bin 247 TL, Nisan 2023'te 14 bin 148 ve son olarak Mayıs 2023'te 14 bin 454 olarak hesaplanmıştı.

SONUÇLAR

KTAMS'ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 126,27 TL, aylık 3 bin 788,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 132,94 TL, aylık 3 bin

988,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 141,69 TL, aylık 4 bin 250,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 94,68 TL, aylık 2 bin 840,40 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 495,58 TL, aylık 14 bin 867 TL oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADI

KTAMS, bu rakamın sadece temel gıda harcamalarının dikkate alınarak hesaplandığını belirterek, sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, konut, elektrik, gaz, giyim vb. harcamalar dikkate alındığında 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için bu rakamın çok üstünde bir geliri olması gerektiğine işaret etti.

Açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle maaşlara ve asgari ücrete yapılan artışların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığı, her gün yağmur gibi yağan zamlarla maaşlı kesimlerin günden güne yoksullaştığı belirtildi.

2 AYDA BİR HP ÖDENEĞİ TALEBİ

Sendika, hayat pahalılığı (HP) ödeneğinin 2 ayda bir kamu çalışanlarının ve özel sektör çalışanlarının maaşlara yansıtılmasını talep etti.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu'nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.

