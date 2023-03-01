İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daveti ile gerçekleşen toplantıda inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun çalışmaları için, örgütlerin görüş ve önerileri alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi ve yaşananan zorlukların aşılması için paydaş örgütlerle çalışma toplantısı gerçekleştirerek görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daveti ile gerçekleşen ve Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper’in başkanlık ettiği toplantıya Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İSG konusunda teknik danışmanlık yapan Prof. Dr. Mürüde Çelikağ, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İş Sağlığı v e Güvenliği Uzmanları Birliğini, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri ile Çalışma Dairesi iş teftiş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi yetkilileri katıldı.

Toplantıda, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulacak İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun çalışmaları için, örgütlerin görüş ve önerileri alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkemizde yasal mevzuatın uygulanması noktasında eksiklikler olduğuna dikkat çekerek , bu eksikliklerin giderilmesi için paydaş örgütlerle görüş alışverişinde bulunarak Bakanlık olarak bir yol haritası çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yaşanan deprem felekatinin ardından, toplumda oluşan güvenlik kaygısının iş sağlığı ve güvenliğinin önceliğini gündeme taşıdığına dikkat çeken Alper, doğru zamanda doğru tedbirlerin alınmasının önemli olacağına işaret etti. Deprem ve doğal afetlere karşı, Bakanlık olarak özellikle inşaat sektöründe sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmek için ne gerekirse yapacaklarını belirten Alper, ilgili paydaş örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

İnşaatların tescil işlemlerinin daha etkin yürütülmesi, yapı denetimi süreçleri, ürün güvenliği, tescil sürecinde Belediye, Bakanlık ve Birlikler tarafından yapılacak işlemlerin dijitalleştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile nasıl işbirliği yapılabileceği ile ilgili, sivil toplum örgütleri temsilcileri görüşlerini sundu.

Ayrıca inşaat sektöründe çalışanların dil problemi, sağlık kontrollerinden geçmesi, mesleki yeterlilik belgelerinin olması, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği konuları tartışıldı.