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İki dernek, Gazimağusa Limanı’ndaki işçilik hizmetleri ihalesi için hukuki mücadele başlatıyor

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İki dernek, Gazimağusa Limanı’ndaki işçilik hizmetleri ihalesine ilişkin hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı

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İki dernek, Gazimağusa Limanı’ndaki işçilik hizmetleri ihalesi için hukuki mücadele başlatıyor
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Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Derneği ve Kıbrıs Türk Armatörler Derneği, Gazimağusa Limanı’ndaki işçilik hizmetleri ihalesinin rekabete açık, şeffaf ve Limanlardaki hizmet ve iş akışını etkilemeyecek şekilde yapılabilmesi için hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.
İki dernek tarafından yapılan açıklamada, tüm hukuki ve idari itiraz süreçleri devam ederken, seslerinin duyulması, ileride telafisi mümkün olmayan hatalar ile karşılaşılmaması ve oluşabilecek şaibeli durumların önüne geçebilmesi adına gerekli eylemleri yapmaya kararlı oldukları ifade edildi.
Gazimağusa Limanı’nda işçilik hizmetlerini sağlayan Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin tasfiye kararı alınmasının ardından, hizmetlere ilişkin Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihalenin 2 kez tekrarlandığı hatırlatılan açıklamada, bu ihalenin “hukuk gözetmeksizin ve Liman’da faaliyetlerde bulunan hiç bir kesim ile istişare edilmeden yapıldığı” öne sürüldü.
- “Sadece tek bir katılımcının teklif attığı bir ihale haline getirilmiştir”
Bunun yanında, açıklamada, “ihalenin, ihale yasasının eşit, rekabet edilebilir ve kamunun en yüksek faydayı elde edebileceği bir çizgiden çıkarılarak, fahiş teminat tutarları eklenerek, sadece tek bir katılımcının teklif attığı bir ihale haline getirildiği” ileri sürüldü.  
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 “Şu an hali hazırda hukuken bitmiş bir şirketin tasfiyesi ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılarak açılması gereken bir ihale olduğunu tüm ilgili kişilere bildirmek isteriz.
Hukuk düzenine uymayarak atılan adımların ileriki süreçlerde Liman içinde iş akışını ve süreçlerini olumsuz etkileyeceğini belirtmek isteriz.”
 
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