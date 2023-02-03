banner913
banner885
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
12 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
8 0
 
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
12 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
14 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
9 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
12 0
banner915

İhracat Geliştirme Ofisi kuruluyor

banner476

banner825
İhracat Geliştirme Ofisi kuruluyor
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında bugün imzalanan yeni bir protokolle KTTO çatısı altında “İhracat Geliştirme Ofisi” kurulması kararlaştırıldı.
Protokole göre, KTTO çatısı altında kurulacak İhracat Geliştirme Ofisi’ne TOBB tarafından pazar bilgisi sağlanacak ve işletmelerin iş birlikleri oluşturması için destek verilecek.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre protokol, KTTO binasında Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından imzalandı.
İhracatın geliştirilmesi amaçlanan protokole göre, İhracat Geliştirme Ofisi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iş birliği ve desteğiyle kurularak, hizmet verecek.
KTTO, ofisin çalışmalarına fiziki mekan ve personel tahsis ederken firmalara katılabilecekleri fuar ve diğer etkinlikler hakkında bilgi temin edecek ve firmaların iş birliği yapması için çalışacak.
TOBB ise ofisin çalışmaları için ihtiyaç duyulan bilgileri temin edecek, ihracat için gerekli mevzuat ve prosedüre dair bilgileri ofisin kullanımına sunacak ve işletmeler bazında iş birlikleri kurulmasına destek verecek.
-Deniz: “Heyecanlı ve mutluyuz”
KTTO Başkanı Turgay Deniz imza töreninde yaptığı konuşmada, TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ve arkadaşlarını bir kez daha KKTC’de görmekten mutlu olduklarını belirterek, TOBB ile KTTO arasındaki iş birliğinin her alanda verimli sonuçlar verdiğini, İhracat Geliştirme Ofisi’nin de bunlardan biri olacağını kaydetti.
Deniz, İhracat Geliştirme Ofisi sayesinde Kıbrıs Türk ekonomisi üzerindeki ambargoların hafifletilebileceğine vurgu yaparak, ofisin ihracatçılara bilgi ve ilişki sağlayacağını ifade etti.
Hisarcıklıoğlu: “Elimizden gelen desteği vermeye hazırız”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, KTTO ile yaptıkları iş birliğinin Kıbrıs Türk ekonomisi için olumlu sonuçlar vermesini dileyerek, bu alandaki katkılarını büyük bir isteklilikle ve severek devam ettireceklerini vurguladı.
Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin göz bebeği olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “KKTC halkının zenginleşmesinin yolu ticaretten geçer, biz de bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diyerek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.
 
banner342
Etiketler; #Kıbrıs Türk Ticaret Odası #Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği #İhracat Geliştirme Ofisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.