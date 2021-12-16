İEZB işbirliklerini artırıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, üyeleri için yeni protokollere imza atmaya devam ediyor. İEZB bu kez de Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile masaya oturdu ve İEZB üyelerinin İskele’de Elektrik Teknisyenliği eğitimi verilebilmesi ve ortak çalışmalar yapabilmesi için işbirliğine gitti

Geçtiğimiz günlerde üyelerinin sağlık hizmetini indirimli alabilmesi için Mağusa Tıp Merkezi ile işbirliği protokolü imzalayan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, üyeleri için yeni protokollere imza atmaya devam ediyor. İEZB bu kez de Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile masaya oturdu ve İEZB üyelerinin İskele’de Elektrik Teknisyenliği eğitimi verilebilmesi ve ortak çalışmalar yapabilmesi için işbirliğine gitti. Birçok kolaylığın sağlanacağı protokole göre ortak konularda staj ve iş fırsatları yaratılacak.

BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ DE KTEMB İLE İMZALANDI

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole İEZB-Mesleki Eğitim Merkezi Başkanı Serkan Kırmızı ile KTEMB Başkanı Bora Karaçam imza attı.

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında ortak konularda iş gücü piyasasının geliştirilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi amacıyla yeni teknolojiler ve uygulamalarla ilgili ortak eğitim faaliyetleri (Seminer, webinar, sertifikasyon programları gibi) ve sosyal etkinlikler (Kariyer/tanıtım günleri, davetler vb.) Komisyon tarafından organize edilecek.

İEZB ve KTEMB üyelerinin birbirleriyle kaynaşarak geçici veya kalıcı iş ortaklıkları oluşturması, firmaların ekonomik olarak güçlenmesi ve ülkesel ekonomik fayda sağlanması gibi amaçlarla yurt içi veya yurt dışında ortak etkinlikler düzenlenmesi için komisyon çalışmaları da yapılacak. Taraflar bu protokolün amaçları doğrultusunda birbirinin sağlayabileceği imkânlardan (Sosyal medya desteği ve sınıf kullanımı gibi) yararlanabilecek.

İEZB ve KTEMB arasında imzalanan işbirliği protokolünün amaçları ise 6 maddede sıralandı.

1. Ortak konularda staj imkânları ve iş fırsatları yaratmak

2. KTEMB ve İEZB’nin uyguladığı yasal kural, mevzuat ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak üyeleri bilgilendirmek

3. Her iki kurumun üyelerinin kaynaşması ve ortak iş imkânları oluşturulması için çalışmalar yapmak

4. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak

5. Piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri, seminer, panel, gezi ve sosyal etkinlikler düzenlemek

6. Bilgi ve deneyim yönünden sektör ve işletmelerin paralelliğini sağlamak.

KIRMIZI: “İŞBİRLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Zor zamanlardan geçen esnafa kolaylıklar sağlamak için işbirliklerinin devam edeceğini ifade eden İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, bir kez daha birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti: “Zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde, zaman, birlik, beraberlik destek zamanı. Lakin bu dayanışma sayesinde içinde bulunduğumuz zor günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın mesleki gelişime katkı yapacak eğitim konusunda da hizmetlerden yararlanması için çalışmalar yapacağız. Bunun için birlik, sivil toplum örgütleri, odalar ve kurumlarla işbirliği protokollerimiz devam edecektir.”