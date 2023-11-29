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Harup ödemeleri başladı

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Harup ödemeleri başladı
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Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK), harup ürününün ödemesine bugün başlandığını açıkladı.
 TÜK, bu yıl aldığı harubun karşılığını bugün itibarıya ödemeye başladığını, ödemelerin ürünün alım noktalarından üreticilerin adına düzenlenen çeklerle yapılmaya başlandığını, Tatlısu’dan alınan ürünlerin Geçitkale’ deki TÜK’ e ait satış noktasından yapılacağını duyurdu.
 
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