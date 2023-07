Happy Ways'le avantajlı ve güvenli sürüşler

Happy Ways teknolojik gelişmeler ışığında araç kiralama hizmetinde bireysel ve kurumsal olarak önemli avantajlar sağlıyor

Şirketler için yıllık araç kiralamanın maliyet açısından da önemli bir avantaj sağladığını belirten Happy Ways Genel Müdürü Cem Mındıkoğlu;

Maliyet Tasarrufu ve Planlı Yatırım Fırsatı Sağlama

Servisleri Tam Sağlanmış Araç Kullanım Garantisi

7/24 Yönetim, Hizmet Alım ve Takip Olanağı

Kaza ve hasar durumlarında ise;

Bireysel müşterilerine sunduğu hizmetin yanı sıra, kurum ve kuruluşlara sağladığı kaliteli filo hizmeti ile araç kiralamada en çok tercih edilen şirketlerden Happy Ways, genişleyen araç filosu ve servis kalitesi ile kısa ve uzun dönem araç kiralamalarda öne çıkan bir hizmet modeli sunuyor.Araç filosunda en ekonomik araçtan lüks araçlara kadar geniş bir yelpazede her model SUV, Sedan, Hatchback aracı kiralama imkanı bulunan Happy Ways’in, 24 saat kesintisiz asistan ve yol yardım hizmetleri, servis ve bakımları tam sağlanmış araç kullanım garantisi, kurumsal şirketler için planlı yatırım fırsatı sağlaması, kaza hasar durumlarında yardım desteği gibi bir çok önemli avantajı müşterilerine sunuyor.Happy Ways Genel Müdürü Cem Mındıkoğlu gelişmeler hakkında önemli bilgiler aktardı;Mındıkoğlu “ Araç filomuz her geçen gün büyürken, segment olarak da Ekonomi, Comfort, Prestige ve Carrier sınıf araçlarla model çeşitliliği ile genişleme sağlamaktayız. Bu sebeple her ihtiyaca yönelik araç tedarik ederek taleplere karşılık verebiliyoruz.” dedi.Geniş araba segmenti avantajlarından faydalanabileceğiniz Happy Ways’de kurumsal araç kiralamalarında da segment ve model çeşitliliği ile şirketlerin her departmanına kısa ve uzun vadede uygun aracı bulmak mümkün. Örneğin mevcut iş modelinize göre araç kullanımı yapacak personel için ihtiyacın olduğu kısa süre kadar veya sonrasında işin gelişmesine bağlı uzun süreli araç kiralama durumuna dilediğiniz an geçebiliryorsunuz. Bu durum nakit akışınızı gerektiği kadar ve doğru zamanda yönetmenize yardımcı olurken aynı zamanda işletmenizin sorunsuz çalışmasını sağlıyor.“ Araç sahibi olmak şirketler için daha prestijli gibi görünse de araç kiralamanın avantajları çok daha fazladır. Araç kiralamak şirketlere daha düşük maliyetle farklı tipte araç model seçim olanakları, araçla ilgili olabilecek tüm işlemlerde zaman kaybını ortadan kaldırma, 7/24 hizmet alma olanağı, planlı yatırım yapabilme, ekstra maliyetlerden soyutlanma, harcamaların sabitlenmesine ve buna bağlı giderlerin daha kolay izlenmesine, sürdürülebilir olmasına yardımcı olur. Vergi indirimlerinden yararlanma, üst model araçlara veya ihtiyaca göre araç değişimi işlemlerinde daha fazla ve hızlı seçenekler sunar. Ayrıca servis, kaza veya arıza durumlarında yeni araç ve yol yardımı gibi konularda çok hızlı destek alınmaktadır. Şirketlerin araç kiralaması sadece araba kullanma maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda İşveren-İşçi Politikası gereği iş verenin işçiye işle ilgili tam bilgi sağlama ve belirlenen kurallara uyumlu ortam sağlama yükümlülüğünden dolayı satın alınan hizmetin kuralları ve iki taraflı yükümlülükleri düzen ve uyumun sağlanmasında etken rol alır.Şirketler filo kiralama yöntemiyle birçok alanda avantaj elde etmiş olurlar. Happy Ways olarak daima müşterilerimize tüm bu avantajları eksiksiz sunuyoruz. Belli başlı avantajları şu başlıklarla ifade etmek isterim;Kurumsal araba kiralamanın toplam filo maliyetleri azaltmaya yardımcı olabileceği hususlar iş alanındaki araç ihtiyacına ve farklı kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterebiliyor. Bu nedenle farklı özelliklere sahip araç filosu oluşturulurken öncelikle araçları tek tek almak yerine farklı çeşitlilikte kurumsal araç kiralayarak filonun “çoklu kiralamaya” uygun fiyat olanağından da yararlanacak şekilde oluşturulması mümkün. Araç alımlarına bağlı, envanter kaydı, amortisman süreleri ve bu sürelerin dolmasına bağlı kalmaksızın değişen iş şekillerine göre istenilen her an filo araba sayısı azaltılıp çoğaltılabilir veya ihtiyaca göre farklı amaca hizmet edecek araç kullanımına geçme olanağına sahip olunur. Happy Ways olarak, kurumsal araba kiralama hizmetimiz sayesinde araçların kullanılacağı dönemi içerecek şekilde işlemler planlanlıyoruz. Her hangi bir amortisman kayıt süresi gözetilmeksizin araç kullanımı olanağından da kurumsal müşterilerimiz faydalanabiliyor. Ödemeler aylık ya da yıllık olarak yapılabilmekte; Böylelikle, şirketlerin ulaşım için ayırmış olduğu bütçenin çok daha iyi optimize edilmesine olanak sağlamaktadır.Kurumsal araç kiralamalarda kullanımda olan araçların tam ve eksiksiz servis- bakım geçmişine sahip olma garantisini de veriyoruz. Arıza durumunda anlık onarım ve parça temininin süreleri ile de ilgineniyoruz.Bir başka avantaj ise, kullanımda olan araçlarla ilgili tüm bilgilere tek bir merkezi konumdan erişilebiliyor olması. Bilgiler sizin yerinize arşivlenecek ve 7/24 takip edebileceğiniz bir mobil portalın bulunması alacağınız hizmete dahil olacaktır.Kurumsal araba kiralama süreçlerinde kaza ve etkenlere bağlı hasar durumlarını hizmet aldığınız araç şirketi yönetir ki, bu hem maliyetten hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Happy Ways olarak bizde olası riskleri iyi yöneterek müşterilerimiz içinbu süreçleri en hızlı şekilde çözüyoruz. Örneğin, herhangi bir nedenle yolda kalındığında, en kısa sürede çekici veya servis desteği sunuyor, araçların onarımı süresince ücretsiz ikame araç desteği sağlıyoruz.Tüm bu avantajların yanında taksitli ödeme seçeneği ile de kurumsal araç kiralamak mümkün. Ayrıca ödeme biçiminiz ne olursa olsun firmanıza vergi avantajı sağlayacaktır. Mındıkoğlu; “Araç kiralama denildiği zaman akla ilk gelen binek araçlardan oluşan bir filo olmaktadır. Ancak bu kanıyı kırararak, araç kiralama işlemlerinde yelpazeyi genişleterek ticari araçları da bünyemize kattık ve daha da genişleyen bir filo ağına sahip olduk. Standart tipte ticari araçlar ve özel maksatlı ticari araçlarla, mini kasa veya geniş kasa modellerde ve çoklu yolcu taşama kapasitesine sahip araçları da filomuza katarak araç kiralama alanında daha çok talebi karşılıyor durumdayız.” dedi.Mındıkoğlu, operasyonel ve fiziki hizmetlerin yanında son iki senedir geliştirdikleri teknolojik yenilikleri hizmet çeşitliğine kattıklarını, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden de araç kiralama, müşteri bilgilendirme, zaman kaybı yaşamadan araç seçim ve online ödeme olanakları ile daha hızlı ve daha kolay işlem gerçekleştirme imkanlarını müşterilerine sunduklarını belirtti.İleriye dönük projeleri için ise ,“ Müşterilerimizin her kanaldan daha kolay ulaşması ve hizmet alması için tüm işlemlerimizi daha sürdürürülebilir bir duruma getirerek, araç filomuzu daha cok hizmet bölgesine yayarak hem digital ortamda hem de farklı şehir ve bölgelerde açmayı planladığımız yeni ofislerimizde daha hızlı ve güvenilir hizmet vermeyi hedefliyoruz.” dedi.