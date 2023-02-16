banner913
banner885
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
9 0
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
5 0
 
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
10 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
62 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
28 0
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
24 0
banner915

HAKSEN: “Çalışanların hakkını koruma noktasında taviz vermeyeceğiz”

banner476

banner825
HAKSEN: “Çalışanların hakkını koruma noktasında taviz vermeyeceğiz”
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), “hükümetin her krizde olduğu gibi, depremi de fırsat bildiğini” savunarak, çalışanların maaşlarından kesintiye gidilmesine tepki gösterdi. Sendika, çalışanların hakkını koruma noktasında taviz vermeyeceğini bildirdi.
HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, depremin hem Türkiye halklarında hem de Kıbrıslı Türkler arasında asla kapanmayacak yaralar açtığı belirtilerek, yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere başsağlığı dilendi.
HAKSEN’in, ilk andan bu yana depremle ilgili üzerine düşen tüm dayanışmayı gösterdiği ve göstermeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin herhangi bir “yasal zorunluluk” olmaksızın da gerek deprem bölgesinde gerek burada yürütülen her türlü yardım çalışmasına gönüllü katıldığı kaydedildi.
Örtülü ödenek ve izaz ikram kalemlerinden kesinti yapılmaması, ultra zenginlere servet vergisi uygulanmaması, külliye yapımının dahi tam gaz devam ettiği bir ortamda kamu-özel fark etmeksizin maaş kesintilerinin ilk seçenek olması eleştirilen açıklamada, hükümete, “maaş kırpma fırsatçılığı” suçlaması yapıldı.
Tüm bunların yanında, şu ana kadar güvenilir bulduğu kanallar aracılığıyla yardımlarını iletmekte olan vatandaşların elinden bu fırsatın alındığı kaydedilen açıklamada, yetkililerin bu konulardaki geçmiş pratiğinin, yardımların yerine ulaşıp ulaşmayacağı noktasında da kaygı yarattığı ifade edildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.