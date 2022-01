Girne’nin yükselen yıldızı Dorana Hotel, turizm sezonuna hazır

2021 yılında başlanan ve Aralık sonunda tamamlanan restorasyonuyla mimari ve teknik açıdan tamamen yenilenen Dorana Hotel, zevkle döşenmiş otel odaları, modern iç mimarinin izlerini taşıyan dekorasyonu ile sıcak ve özenli hizmet anlayışı ile Girne Otelleri içinde özel bir yere sahip

1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dorana Hotel, Girne’nin merkezinde Girne Kalesi, Amfi tiyatro, yat limanı gibi tarihi ve kültürel yapılara yakın konumuyla 26 yıldır hizmet vermekte. Otel, 2021 yılında başlanan ve Aralık sonunda tamamlanan restorasyonuyla mimari ve teknik açıdan tamamen yenilendi.

Şehrin kalbindeki konumuyla her zaman çekici konumda olan Dorana Hotel, zevkle döşenmiş otel odaları, modern iç mimarinin izlerini taşıyan dekorasyonu ile sıcak ve özenli hizmet anlayışı ile Girne Otelleri içinde özel bir yere sahip. Girne’nin eşsiz tarihi ve kültürel yerlerine yakınlığı, deniz kıyısına yakın konumu ve ulaşım kolaylığı ile Dorana Hotel hem iş seyahati hem de turistik ziyaret yapan konukların beklentilerini karşılıyor. Dorana Hotel, 3 katlı otel binasında, Aile Odası, Standart Oda, Suit ve 3 kişilik odaları ile toplam 30 odaya sahip.

Konuklarını üç farklı lezzet durağı olan Dora Restoran, D-Café ve Charming Roof Top’da keyifle ağırlıyan Dorana Hotel, lobi katında bulunan Lobi Bar ile de toplantı ve davetler için olduğu kadar deneyimli bartenderlerce ustaca hazırlanmış bir kokteyl eşliğinde anın tadını çıkarmak isteyenler için de harika buluşma alanları sağlıyor. Dağ ve deniz manzaralı oda seçenekleri olan Otel, oda kahvaltı ve özel durumlar için yarım pansiyon konaklama seçeneklerine de sahip.

Dorana Hotel’de Sanat Dolu Günler Başlıyor!

Modern ve yenilikçi bir anlayış ile restorasyonu tamamlanan Dorana Hotel’de Kıbrıs Modern Sanat Müzesinden’den çok değerli sanatçıların özel koleksiyonlarından eserler, heykel ve tablolar otelin mimarisi ile uyumlu şekilde sergileniyor. “Sürekli Sanat” konsepti ile yıl boyunca farklı eserlerin sergileneceği Dorana Hotel açık bir müze niteliğinde konuklarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Şef Metin Mevsimler’in özel menüsü Dora Restoran’da

Şef Metin Mevsimler’ in önderliğinde hazırlanan, Kuzey Kıbrıs’ın en yeni “fine dining” restoranı Dora Restaurant, menüsüne eklenen yeni tatlarla da öne çıkıyor. Menüde, deniz ürünlerinin yanı sıra geleneksel Osmanlı mutfağının en özel tatlarından Hünkar Beğendi gibi lezzetleri şefin tavsiyesi olarak menüde görebilirsiniz.

Dorana Hotel, yeni konsepti ile birlikte Sevgililer Günü’ne özel bir etkinlik de düzenliyor. Şef Metin Mevsimler’in özel menüsü ile donatılmış Dora Restaurant’ta 12 Şubat akşamı canlı müzik eşliğinde romantizm dolu bir akşam yemeği ve konaklama seçenekleri sunuyor.

Dorana Hotel Otel Müdürü Yayın Dalgıç, restorasyon sonrası değerlendirmesinde;

“Girne şehrinin sembol otellerinden biri olan Dorana Hotel’imizde geçtiğimiz sene başlanan ve sene başında tamamlanan restorasyonu sonrasında yeniden hizmet vermeye başladık. Modern yüzü, özgün tasarımı ve sanatsal kimliği ile farkındalık yaratacak butik-sanat oteli tarzında yenilenen otelimizde yüksek standartlarda hizmet anlayışıyımızı da ekleyerek, otelcilik alanında kendi sınıfında rakipsiz bir otel olma yolunda ileliyoruz.

Şehir merkezine yakın lokasyonu ve teknoloji çağına uyumlu altyapısıyla butik-sanat oteli kavramına “iş oteli” konseptini de dahil ederek aynı zamanda otelimizin farklı bir yönünü de öne çıkarıyoruz.

Misafirlerimiz turistik amaçlı ziyaretlerin yanı sıra, iş toplantıları, grup iş gezilerinde konaklayabilmeleri amacıyla Kuzey Kıbrıs’ın en popüler tatil beldesi Girne’de, şehre yakınlığından ötürü avantajlı bir konumda olan otelimizi tercih ediyorlar. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Aralık ayından bugüne rezervasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor ve yaz sezonuna tam donanımlı şekilde hazırız.” dedi.

Ayrıca Dora Restaurant, Charming Roof Top, D Café ve Lobby Bar alanlarıyla alışılmışın çok ötesinde misafirperverliği ile Dorana Hotel’in iz bırakacağının altını çizen Dalgıç, “ Otelimizin herkesi kendisine çeken bir dokusu var, hizmet verdiğimiz her yıl misafirlerimizin geri dönüşleri ile bizlere olan bağlılıklarına da tanık olduk. Mükemmellik anlayışı ile verdiğimiz hizmet ile de bu ilgiye layık olmaya çalışıyoruz. Otelimizin restorasyonu ile birlikte, konaklamadan, yemeiçmeye, sanat eserlerimizden dekorasyona ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla gerçekleştirdiğimiz tüm önemli değişilikler, misafirlerimize benzersiz bir deneyim yaşatmak için düşünüldü.” şeklinde görüşlerini ekledi.

Dorana Hotel, Otel Müdürü Yayın Dalgıç, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak düzenlecek etkinlerin tanıtım çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

“Otelimizde 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayacak olan ve sevdikleri için özel bir gece planlayacak misafirlerimiz için çok özel bir gece düzenliyoruz. Bu özel gecede seçkin bir müzik dinletisi eşliğinde Şef Metin Mevsimler’in özel menüsüyle hazırlanan akşam yemeği ve konaklama imkanını birlikte sunuyoruz misafirlerimize. Hafta içine denk geldiğinden etkinliğimizi 12 Şubat Cumartesi akşamına alarak misafirlerimizin hafta içi stresinden uzak tutmak ve hafta içine denk gelen bu özel geceyi hafta sonuna planlayarak yaşanabilir kılmak imkanını sunmak istedik. Böylece haftasonu gönüllerince bu özel geceyi geçirebilecekler. Otelimizin web sitesi, sosyal medya hesaplarından duyurularımızı yaptık. Umuyorum ki misafirlerimizin memnun kalacağı güzel bir etkinlik olacaktır.” dedi. LHA