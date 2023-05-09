Gıda enflasyonu yüzde 20’ye dayandı

Nisan ayında gıda fiyatlarındaki artış %5.5 olarak açıklandı. Mart 2022’ye göre ise %78 artış var. İstatistik Kurumu’nun hesaplamasına göre 2023’ün dördüncü ayı sonunda gıda enflasyonu %19.90’a çıktı

KKTC İstatistik Kurumu Nisan ayı gıda fiyatları artışını %5.5 olarak açıkladı. Bu veri, Haziran 2021’den beri “gıda ve alkolsüz içeceklerin” fiyatlarında 23 aydır kesintisiz bir şekilde artış olduğuna işaret ediyor.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdada Nisan ayındaki artış oranı, %3.3’lük Mart ayı artışının üzerine çıktı. Resmi verilere göre, 2023 gıda enflasyonu %19.90’ı aşarken, yıllık artışı %73 oranında; iki yıllık artış oranı ise %255 oranında hesaplandı.

Gıda fiyatlarında bir türlü durmak bilmeyen artışlar genel enflasyonunun üzerinde kalmaya devam ederken, vatandaşlar mutfaktaki sıkıntıların artık “kriz” boyutuna geldiği konusunda hem fikir. Marketlerde, bakkallarda, manavlarda, kasaplarda fiyatlar artık aylık ya da haftalık değil günlük değişirken, vatandaşlar şaşkınlık içinde yetkililerin konuya el atmasını bekliyor.

İstatistik Kurumu’na göre son bir yıl içinde temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı %45, kuzu etinin %143, dana etinin %146; hellimin %99; sütün %74; yoğurdun %63; suyun %63.35; tavuğun da %44 oranında arttı. Nisan ayında kuzu eti %16.6’lık zamla rekor kırarken, dana kıyma %4.43; hellim %2.35; tavuk %0.25; su %5.07 ve yoğurt %1.14 oranında zamlandı.

