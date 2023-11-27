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Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı’na son başvuru 18 Aralık

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Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı’na son başvuru 18 Aralık
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SEEing Youth Projesi altında yürütülen Geleceğe İlham Ver Küçük Hibe Programı’na son başvuru tarihi 18 Aralık olarak açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamada programın gençleri, sivil toplum örgütleri ve şirketlerle bir araya getirerek, gençlerin toplumsal faydayı önceleyen projelerini hayata geçirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) tarafından yürütülen SEEing Youth Projesi ve hibe programı hakkında detaylı bilginin SEEing Youth Facebook ve Instagram hesaplarından ve www.seeingyouth.org adresinden alınabileceği kaydedildi.
 
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