Gardiyanoğlu: “Çalışma hayatını güvence altına almak için ciddi tedbir ve standartlar getireceğiz”

Çalışma affı çıkarılacağını kaydeden Gardiyanoğlu, işverenin ön onayıyla başvuru yapılacak af sonrası, Çalışma Dairesi’nin denetimlere başlayacağını vurguladı. Gardiyanoğlu, affa rağmen hâlâ kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere yasadaki cezai yaptırımın uygulanacağını vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, çalışma hayatını güvence altına almak için çok ciddi tedbir ve standartlar getireceklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Genç İş insanları Derneği Başkanı Orhan Gavani konuşmasında, oldukça aktif bir dernek olduklarını belirterek yeni bir vizyonla beraber toplumu çağdaş bir seviyeye taşıyacak projelerin yer alacağı bir döneme girdiklerini belirtti. Gavani, uygun noktalarda devletten destek beklediklerini dile getirdi.



Gardiyanoğlu



Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, ülkedeki en önemli sorunlardan birinin kayıt dışılık olduğunu belirterek, bu konuda ciddi tedbirlerin yolda olduğunu kaydetti.

Çalışma affı çıkarılacağını kaydeden Gardiyanoğlu, işverenin ön onayıyla başvuru yapılacak af sonrası, Çalışma Dairesi’nin denetimlere başlayacağını vurguladı. Gardiyanoğlu, affa rağmen hâlâ kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere yasadaki cezai yaptırımın uygulanacağını dile getirdi.

Diğer bir önemli sorunun haksız rekabet olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “Görevini layıkıyla yapan tüm çalışanlarına özlük haklarını veren düzgün iş insanları olduğu gibi hijyenik koşullarda olmayan veya kişinin ülkeye çalışmak için geldiği alanın dışında çalıştırıldığı ortamları da üzülerek görmekteyim. Çalışma hayatını ve çalışanı güvence altına almamız gerekiyor. Bazı standartlarla beraber, çok ciddi tedbirler getiriyoruz” dedi.

