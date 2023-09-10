Fitch Türkiye’nin not görünümünü yükseltti kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, görünümünü ise iki yıl aradan sonra “negatif”ten “durağan”a çıkardı

Fitch en son 13 Ağustos 2021’de Türkiye’nin not görünümünü “durağan” olarak belirtmiş, aynı yılın Aralık ayında ise “negatif”e düşürmüştü ve o tarihten bu yana da değiştirmemişti. Fitch Türkiye’nin kredi notunu ise geçen yılın Temmuz ayında “B+”dan “B”ye düşürmüştü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye’nin notunu açıklarken yayınladığı raporda, görünümün "negatif"ten “durağan”a revize edilmesinin, yakın vadeli makro finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıttığını kaydetti.

Enflasyonu düşürmek için ekonomi politikasında yapılan ayarlamaların büyüklüğü, süresi ve başarısıyla ilgili olarak, kısmen siyasi mülahazalardan kaynaklı hala belirsizliklerin olduğu tespiti de raporda dile getirildi.

Fitch raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini bu yılın sonuna kadar yüzde 35’e çıkaracağını ve faizin 2024’te de aynı seviyede kalmayı sürdüreceğini tahmin etmelerine rağmen, para politikasındaki sıkılaştırmanın gelecekteki hızı ve süresine dair yüksek seviyede bir belirsizliğin olduğunu belirtti.

Raporda yüksek enflasyonun Türkiye için en büyük risk ve zorluk olmaya devam ettiği vurgulandı. Yıllık enflasyonun Ağustos ayında yüzde 58,9’la keskin bir yükseliş gösterdiğine işaret edilen raporda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı tahmini dile getirildi.

