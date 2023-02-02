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Euro 20,82 liradan, sterlin 23,45 liradan işlem görüyor

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Euro 20,82 liradan, sterlin 23,45 liradan işlem görüyor
KTC’de serbest piyasada euro 20,82 liradan, sterlin 23,45 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 09.30 itibarıyla 20,60 liradan alınan euro 20,82 liradan satılıyor. 23,30 liradan alınan euronun satış fiyatı da 23,45 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 18,77 liradan alınıp, 18,92 liradan satılıyor.
 
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