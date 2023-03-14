Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor

Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 20,26 liradan alınan Euro, 20,43 liradan satılıyor. 23,00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 23,23 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 18,94 liradan alınıp, 19,10 liradan satılıyor.
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