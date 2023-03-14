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Polisiye haberler
Polisiye haberler
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Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanındaki patlamamış mermiler konusunda uyardı
Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanındaki patlamamış mermiler konusunda uyardı
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BTHK'dan frekans kanalları düzenlenme duyurusu:
BTHK'dan frekans kanalları düzenlenme duyurusu:
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Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
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Napoli şampiyonluğa koşuyor
Napoli şampiyonluğa koşuyor
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Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
Polisiye olaylar… Sattığı atın çifte attığı Oraç yoğun bakımda
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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı
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Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor

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KKTC’de serbest piyasada euro 20,43 liradan, sterlin 23,23 liradan işlem görüyor.

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Euro 20,43, sterlin 23,23, dolar 19,10 liradan işlem görüyor
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Serbest piyasada, saat 10.00 itibarıyla 20,26 liradan alınan Euro, 20,43 liradan satılıyor. 23,00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 23,23 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 18,94 liradan alınıp, 19,10 liradan satılıyor.
 
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