Ethereum ve Bitcoin yeni zirvede. Küresel iyimserlik sürüyor; USDTRY 'huzursuz'

- Küresel mali piyasalar dün yeni haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, gerek ABD gerekse de İngiltere Merkez Bankası'nın beklentilere oranla 'güvercin' tarafta kalmaları bu eğilimde belirleyici oldu.
- Özellikle, FED'in piyasaları tahvil azaltımına başlayarak ekonomiye verdiği desteği azaltma noktasında çok iyi 'hazırlaması' ve Başkanı Powell'in faiz artırımı konusunda erken bir artırımın 'prematüre' olduğunu ifade etmesi, pek çok FED üyesinin de bu kervana katılarak 2022'nin sonundan önce faiz artırımı konuşmak istemeyeceklerini söylemeleri, doların piyasa faizi olan 10 yıllıkları bu sabah aşağıda %1,46 seviyesine kadar itti.
- Bu bağlamda, küresel çapta egemen olan iyimserlik, içeride de -USDTRY kuru hariç- hissediliyor. Kur cephesinde yaşanan karamsarlığın arkasında, haliyle yaklaşan 18 Kasım TCMB olağan Kasım ayı PPK toplantısı olduğunu itiraf etmek gerekiyor. Enflasyonun %20'nin kıyısında olmasına rağmen, TCMB'nin %16 olan politika faizini daha da gevşetebileceğine yönelik kuvvetli endişeler, kurun içeride küresel iyimserliğe eşlik edememesine neden oluyor.
- Dün günün ilk yarısında 9,75 seviyesine yükselen USDTRY kuru, günün ikinci yarısında 9,70 seviyesinin hemen altında yine dinlenmeye geçti. Sürpriz yapmayı seven ve iletişim ve öngörülebilirlik anlamında zayıf bir kulvarda koşan TCMB'nin, bu ay olumlu yönde süpriz yapıp faiz oranlarını ellememesi durumunda, USDTRY kurunun küresel iyimserlikte geri kalmışlığını bir noktaya kadar telafi edebileceğini düşünüyoruz. Madalyonun diğer tarafında ise, TCMB'nin faiz indirmeye devam etmesi durumunda, TL'nin koruma kalkanı daha da zayıflayacak, gemi bilinmeyen sularda salınmaya devam edecektir.
- Kur cephesini bir kenara bırakırsak, hisse senetlerindeki yükseliş ivmesinin de korunmaya devam ettiğini görüyoruz. BIST100 ana endeksi dün Mart 2021 zirvesi olan 1,590 puanı egale ederek günü 1,608 ile rekorda tamamladı. Türkiye'nin yabancı indinde risklerini yansıtan 5 yıl vadeli CDS risk primi 393 baz puan ile iki hafta önce test edilen 455 puan seviyesinden belirgin bir şekilde geriledi.
- Amiral gemi (risksiz faiz) ABD 10 yıllık tahvillerin ivme kaybetmesi ve beraberinde içeride de risk priminin gerilemesini ile 2047 vadeli USD cinsi Türkiye eurobondunun getirisi de %7,6 seviyesinden %6,9 seviyesine kadar geriledi. Döviz birikimi olan ve mevduata alternatif yatırım arayışı içinde olan yatırımcıların, kısa vadeli banka eurobondlarını göz ucuyla da olsa takip edebileceklerini düşünüyoruz.
- Hazır 10 yıllıklardan söz etmişken, faiz getirisi olmayan ve tahvil faizi ile ters korelasyona sahip altın ve gümüşün sırasıyla 24,50 ve 1,827 seviyesine kadar yürüdüğünü görüyoruz. Her iki cephede de, 1,785 ve 24,10 seviyelerinin haftalık kapanış anlamında aşılması ile olumlu görünüm arz ettiklerinin atının çizmek gerekiyor. Büyük çaplı bir hareket beklentisi içinde olmasak da, altında 1,827 ; gümüşte ise 24,70 önemli direnç seviyeleri olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
- Dün akşam sonuçlanan Kabine toplantısı ardından konuşan Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili başlıkta, önümüzdeki dönemde elektrik faturalarından kesilen TRT payı (%2) ve Enerji Fonu'nun (%1) kaldırılacağı belirtti. Bu hamle ile ekonomi yönetimi, son dönemlerde artan enflasyonist baskıların 'Ayşe Teyzeye' yansıyan olumsuz etkilerini hafifleterek yükü bütçeden karşılamaya çalışacağını anlıyoruz. Tüketimdeki canlılık nedeniyle artan vergi gelirleri bütçede bu tip manevra alanlarına müsaade etse de, kısa vadeli sonuçları olabilecek ama uzun vadede kalıcı bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.
- Bu sabah, TCMB'nin döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 200 baz puan artırdığı haberi ile güne başladık. TL cinsi zorunlu karşılıkların da altın cinsinden tesis edilebilme imkanını %10'a indirdi. TCMB'nin döviz likiditesini piyasadan çekme adımı olarak okuyoruz.
- Baskılara rağmen OPEC+'nın üretim artışına gitmemesi, ABD'nin ise stratejik petrol rezervlerini kullanma tehdidine karşı Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine fiyat artışı yapması ardından petrol piyasası adete son günlerde cadı kazanı. Bugün, ABD'nin stratejik rezervlerini kullanıp kullanmayacağına karar verilebileceğini okuyoruz. Böyle bir karar, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kurabilir. Brent petrolün varil fiyatı, bültenimiz yazdığımız erken saatlerde 83 dolar seviyesinden işlem görüyor. 87 doların üzerinde dizginler petrol boğalarının eline geçebilecekken (büyük resim); kısa vadede ise stratejik rezerv hamlesi petrolü 74/75 dolar seviyesine kadar itebilir.
- Petrol pozisyonumuzdan geçen haftalarda çıkarak girmiş olduğumuz Bitcoin ETF (Bito), dayanak varlık Bitcoin'in yükselmeye devam etmesi ile olumlu tarafta ilerlemeye devam ediyor. Bitcoin bu sabah 68,550 dolar ile tüm zamanların yeni zirvesine yükseldi. Benzer bir şekilde, haftalardır teknik bir şekilde incelediğimiz Ethereum da 4,825 dolar ile bu sabah rekor kırdı. Olumlu görünümünü koruması durumunda, teknik bir bakış açısı ile 7bin dolar seviyesi radar menzilinde görünüyor.
- ABD borsalarının dün geceyi rekor tazeleyerek tamamlaması ardından, bu sabah Asya piyasalarında ve ABD borsalarının vadeli işlemlerinde bir nebze de olsun satıcılı hava hissediliyor.
- Kuvvetle muhtemel, ABD'de bugün açıklanacak ÜFE enflasyonu ve yarın TÜFE enflasyonu öncesinde piyasaların hafif çaplı da olsa (olası yüksek bir gerçekleşmeye karşı) defans ağırlıklı bir pozisyona geçtiklerini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Yarın açıklanacak çekirdek enflasyonun aylık %0,4 (yıllık %4,3) ; manşet enflasyonun ise aylık %0,6 (yıllık %5,8) artması bekleniyor. TÜFE'nin %5,8 artması demek (en son veri %5,4), ABD'de enflasyonun son 31 senenin zirvesine yükselmesi olarak okunacaktır!
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para, borsa ve piyasa analizi şöyle: