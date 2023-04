"Et ithalatı kararı üretici üzerinden birkaç kişiye daha fazla rant sağlamaktır”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakanlar Kurulu’nun et ithalatına izin verme kararına tepki göstererek, bu kararla hükümetin “üretici üzerinden birkaç kişiye daha fazla rant sağlamayı hedeflediğini” savundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 28 Nisan tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında et ithalatı konusunda bir karar alındığına işaret ederek, “Bu kararla hesapta et ihtiyacının karşılanması ve et fiyatlarının dengede kalması hedeflenmiştir. Aslında alınan bu kararla hedeflenen, ülkedeki üreticiyi terbiye etmek ve üretici üzerinden birkaç kişiye daha fazla rant sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

“Bu ülkenin Bakanlar Kurulu’nun ve Tarım Bakanlığının gailesi ne üreticidir ne de Kıbrıs Türk halkıdır” diyen Naimoğulları, “Ülkede denetim noktasında özürlü bu hükümet sadece denetim yaparak haksız kazanç sağlayan ve halkı soyan hırsızları kontrol altına alacağına köyünde bin bir zorlukla üretim yapmaya çalışan zavallı çobanın ekmeğine göz dikmiştir… Hükümet her zaman olduğu gibi yine ithalatçının cebini doldurma peşindedirler” diye devam etti.

Naimoğulları, Birliğin 2 Mayıs Salı günü saat 12.00’de Tarım Bakanlığı önünde, konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını da duyurdu.