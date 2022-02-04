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EÖP: Ülkeye giriş şartları turizm sezonunu kaybetmemek için önemli

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EÖP: Ülkeye giriş şartları turizm sezonunu kaybetmemek için önemli
Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ülkeye girişlerle ilgili aldığı yeni kararın turizm faaliyetlerini canladırmak ve yaklaşan turizm sezonunu kaybetmemek için önemli bir karar olarak değerlendirdi.
EÖP tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki bazı sorunların üzerine gitmenin hükümetin oluşmasını bekleyemeyecek kadar aciliyet taşıdığı ve ekonomik sorunları hafifletmek için gelir sağlayacak faaliyetlere öncelik verilmesi gereken bir dönemde olunduğu belirtilerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Çarşamba günü aldığı kararla ülkeye giriş kurallarında değişikliğe gidilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı uyarınca, 1 Mart tarihinden itibaren aşılı tanımında olan kişilerin PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Rakip turizm destinasyonları konumundaki bütün ülkelerin bu gerekliliği yerine getirdiği de göz önüne alındığında kararın ülkemize turist girişini olumlu yönde etkileyeceğini kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.
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