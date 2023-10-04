Enflasyonda yılın zirvesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.
TÜFE’deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.
Böylece yıllık enflasyonda 2023 yılının zirvesi görüldü.
TÜİK ağustosta aylık enflasyonu yüzde 9,09, yıllık enflasyonu yüzde 58,94 açıklamıştı.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 hesapladı.
Ekonomistlerin eylül ayı ortalama enflasyon tahmini Reuters anketinde yüzde 61,7, AA Finans anketinde yüzde 61,9 olmuştu.
EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE
TÜİK’e göre eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu.
Yıllık gıda enflasyonu eylülde yüzde 75,14’e yükseldi.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30,27 ile eğitim oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,75 olarak gerçekleşti.
ZAM ŞAMPİYONU EĞİTİM
Eylülde aylık bazda en yüksek artış gösteren seçilmiş temel başlık, yüzde 127,72’lik artış ile üniversite eğitimi oldu.
Yüzde 30,21’lik artışla “diğer konaklama hizmetleri” ikinci olurken, yüzde 26,9’luk artış ile “otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı” üçüncü sırada yer aldı.
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