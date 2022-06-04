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Enflasyon uçtu

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Kuzey Kıbrıs’ta Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6,63, yıllık enflasyon yüzde 98.12 oldu. Mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6.63 arttı. 5 aylık fiyat artışı yüzde 43.10’a ulaştı

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Enflasyon uçtu

 Yıllık enflasyon yüzde 100’e dayandı

KKTC’de yıllık enflasyonun yaklaşık 27 yıl sonra yüzde 100’e yaklaşması, ekonominin içinde bulunduğu krizi gözler önüne serdi.
Yüzde 100'e dayanan enflasyon verisi 27 yılın en yükseğine çıktı. Daha önce yıllık enflasyon en yüksek 1995 Nisan ayında yüzde 140.5 çıkmıştı.
Mayıs 2022’de aylık enflasyon yüzde 6.63’ü, 2022 yılı enflasyonu 43.10’u bulurken, yıllık enflasyon yüzde 98.12 ile yüzde 100’e dayandı.
İstatistik Kurumu, mayıs  ayı Tüketici Fiyatları Endeksini açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6.63. olarak belirlendi.
Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre, mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6.63 arttı. 5 aylık fiyat artışı yüzde 43.10’a ulaşırken, yıllık enflasyon da yüzde yüze yaklaşarak 98.12 oldu.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %24.26 ile Lokanta ve
Oteller ana grubunda hesaplandı. Eğlence ve Kültür ana grubu %23.13 ile ikinci sırada geliyor.,
Ülkede yaşayanların giderek temel gıdalara ulaşımını zorlaştıran Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubundaki enflasyon Mayıs’ta %6.50 oranında gerçekleşirken, gıdadaki yıllık enflasyon %118.75 düzeyinde hesaplandı.
Geriye kalan ana gruplardan; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %9.77; Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %8.95; Ulaştırma ana grubunda %3.48, Sağlık ana grubunda %3.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.93, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana  grubunda %1.71, Haberleşme ana grubunda %0.93 ve Eğitim ana grubunda %0.66 artış oldu.
Geçen ay konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %3.03 azalış hesaplanması ilginç bir veri olarak dikkati çekti.
KARPUZ ZAM REKORTMENİ OLDU
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 495 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %266.31 Karpuz, %62.36 Lens Bakım İlaçları ve %54.44 Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-A) oldu.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %70.71 Salatalık, %63.57 Çarliston Biber ve %57.18 ile Dolmalık Biber olarak kaydedildi.
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