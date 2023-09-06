Enflasyon, 6 ayın zirvesinde

Ülkede ağustos ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 8,14 olurken, yıllık enflasyon yüzde 80,9 olarak hesaplandı

İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon (Tüketici Fiyatları Endeksi) rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 8,14 artarken, yıllık bazda yüzde 80,9 oldu. 8 aylık enflasyon ise 58,46 olarak hesaplandı.

Yıllık enflasyon, yüzde 84,98 olarak açıklanan Şubat 2023'ten sonra en yüksek seviyeye çıktı.

Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 9,90, yıllık yüzde 72,81 olmuştu.

"SAĞLIK" İKİ AYDIR ZİRVEDE

Ana harcama gruplan itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12.50 ile yine "Sağlık" ana grubunda gerçekleşti.

589 MADDENİN FİYATI ARTTI

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 589 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 26 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

ZAM ŞAMPİYONU TAZE FASULYE

Ağustos ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 223.81 ile taze fasulye, yüzde 137,13 ile karpuz ve yüzde 90.45 ile bal kabağı odu.

En yüksek fiyat düşüşünde ilk üç sırayı yüzde 19.39 ile kiraz, yüzde 11.38 ile çocuk ve bebek ayakkabısı (deri, altı lastik) ve yüzde 9.54 ile kadın ayakkabısı (deri veya suni deri, hazır taban, makosen) aldı.

Öte yandan Türkiye'de enflasyon ağustos ayında aylık yüzde 9,09, yıllık yüzde 58,09 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu 128,05 olarak hesaplamıştı.