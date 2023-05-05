Enflasyon 5 ay sonra yükseldi

Nisan ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 5.30 olurken, yıllık enflasyon yüzde 67.34 olarak hesaplandı

İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon (Tüketici Fiyatları Endeksi) rakamlarını açıkladı. Ekim 2022de yüzde 120.72lik zirveden Kasım 2022 itibarıyla kademeli olarak düşüşe geçen yıllık enflasyon 5 ayın ardından yeniden yükseldi.

Aylık bazda ise Temmuz 2022'den (yüzde 5.21) sonra en yüksek artış görüldü. Buna göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 5,30 artarken, yıllık bazda yüzde 67,34 oldu.

Bir önceki yılın aralık ayına göre ise enflasyon yüzde 15.46 olarak hesaplandı. Mart ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,10, yıllık enflasyon yüzde 66.97 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de nisan ayında aylık enflasyon yüzde 2,39 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 43,68'e geriledi.

"LOKANTA VE OTELLER" ZİRVEYİ BU AY DA BIRAKMADI

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yine "Lokanta ve Oteller" ana grubunda gerçekleşti.

Martta yüzde 5.20 ile olan artış bu ay yüzde 13.75'e çıktı.

439 MADDENİN FİYATI ARTTI

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 439 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 87 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Nisan ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 84.21 ile magazin ve dergi (Aylık, Kod:3), yüzde 82.35 ile magazin ve dergi (Aylık, Kod:2) ve yüzde 76.70 ile domates oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 57.24 ile salatalık, yüzde 39.34 ile beyaz lahana ve yüzde 33.67 ile bakla olarak sıralandı.

